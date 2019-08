Do silników wleciały mewy. Rosyjski airbus awaryjnie lądował w polu kukurydzy

Przygotowująca się do mistrzostw świata kadra koszykarzy w czwartek wylatuje z Warszawy na turniej towarzyski do Hamburga (16-18 sierpnia). Przed wrześniowym mundialem w Chinach nastroje w zespole są bojowe. - Chcemy awansować z grupy. Sportowo to nie jest jakiś Mount Everest - ocenił doświadczony rozgrywający reprezentacji Łukasz Koszarek. zobacz więcej »