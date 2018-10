Awaryjne lądowanie po starcie Sojuza. Rosja zawiesza loty na orbitę

Agencja TASS, powołująca się na swoje źródło na kosmodromie Bajkonur w Kazachstanie, podała, że astronautów "zbadali lekarze i ich stan jest nie całkiem dobry", nie przekazała jednak dalszych szczegółów. Agencja Interfax napisała kilkadziesiąt minut później, że według jej źródeł, obaj astronauci "nie mają problemów ze zdrowiem".

Wcześniej, krótko po przybyciu służb ratowniczych na miejsce awaryjnego lądowania, amerykańska agencja kosmiczna NASA podała podobne informacje stwierdzając, że astronauci "są w dobrym stanie". NASA potwierdziła równocześnie, że zostali oni przewiezieni do centrum szkoleniowego kosmonautów pod Moskwą.

Sojuz MS-10 wystartował o godzinie 11.40 czasu moskiewskiego (godz. 10.40 czasu polskiego) i w pierwszych minutach lot przebiegał zgodnie z planem. Później podano informację o awarii.

Astronauci - Rosjanin Aleksiej Owczynin i Amerykanin Nick Hague - zdołali wylądować w kapsule, która oddziela się od statku kosmicznego podczas awarii. Jest ona wyposażona w system spadochronów i silniki wyhamowujące, które umożliwiają miękkie lądowanie. Systemy bezpieczeństwa zadziałały bez zakłóceń.

Astronauci wylądowali około 20-25 km od miasta Żezkazgan w środkowym Kazachstanie. "Czują się dobrze, na tyle, na ile to możliwe po doświadczeniu takich przeciążeń" - informował Reuters powołujący się na agencję RIA.

Astronauci zawsze muszą się mierzyć z dużymi przeciążeniami, jednak podczas awaryjnego lądowania były one jeszcze większe, ponieważ kapsuła ratunkowa wracała na ziemię bardziej "stromą" - tak zwaną balistyczną - trajektorią, niż zwykle.

Według wstępnych ocen przyczyną awarii Sojuza MS-10 mogło być złe mocowanie bocznych bloków rakiety nośnej - informują media rosyjskie.

Wcześniej NASA bardzo ogólnie informowała, że awaria dotyczyła napędu rakiety.

There's been an issue with the booster from today’s launch. Teams have been in contact with the crew. Updates: https://t.co/mzKW5uV4hS