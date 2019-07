Tysiące ludzi domagają się wolnych wyborów. "Policja jest bardzo brutalna"

Przed siedzibą władz w Moskwie trwa uznana za nielegalną manifestacja opozycji, brutalnie tłumiona przez policję. Aresztowano setki osób. Protestujący domagają się wolnych wyborów. Pojawiają się jednak głosy, że to, co dzieje się w rosyjskiej stolicy jest wyrazem niezadowolenia wobec polityki Putina.

Nawalny skazany. "Oto, co mam do powiedzenia: wyjdźcie na ulice” Aleksiej Nawalny,... czytaj dalej » Działacze rosyjskiej opozycji mimo ostatnich rewizji i zatrzymań, w tym jednego z najważniejszych jej liderów Aleksieja Nawalnego postanowili zorganizować protest mimo braku zgody władz.

Na ulicę Moskwy wyszły w sobotę tysiące ludzi.

Jeszcze przed rozpoczęciem demonstracji policja zatrzymała prewencyjnie ponad 300 osób, w tym znanych opozycyjnych aktywistów.

Do tej pory zatrzymano łącznie 435 osób, ale liczba ta stale rośnie.

"Policja jest bardzo brutalna, bardzo zdecydowana"

Manifestacja ma gwałtowny przebieg.

- Policja jest bardzo brutalna, bardzo zdecydowana. Każdy, kto przyniesie nawet kartkę papieru z jakimkolwiek napisem może być w każdej chwili zatrzymany - relacjonował z samego środka protestów korespondent TVN24 i TVN24 BiS, Andrzej Zaucha.

Oficjalnie opozycja demonstruje przeciwko decyzji Centralnej Komisji Wyborczej o odrzuceniu zebranych podpisów poparcia dla kandydatów opozycji w kampanii wyborczej do Moskiewskiej Dumy Miejskiej. Aktywiści i protestujący twierdzą, że rosyjskie władze wyborcze uniemożliwiają opozycyjnym kandydatom start w nadchodzących wyborach do stołecznego zgromadzenia ustawodawczego.

Pojawiają się jednak głosy, że to, co dzieje się w rosyjskiej stolicy jest wyrazem niezadowolenia wobec polityki Putina.

Aresztowanie rosyjskiego opozycjonisty

Nawalny został w środę aresztowany na 30 dni za wzywanie do udziału w sobotniej demonstracji. Podczas wiecu 20 lipca na rzecz dopuszczenia niezależnych kandydatów do wyborów do władz miejskich Moskwy - zaplanowanych na 8 września - Nawalny oświadczył, że jeśli w ciągu tygodnia nie dojdzie do zarejestrowania wszystkich osób formalnie zgłoszonych przez opozycję, to na sobotę zostanie zwołana demonstracja przed siedzibą władz miejskich.

Opozycjoniści uważają wybory do władz Moskwy za istotne, gdyż ich zdaniem dają im one szansę zwiększenia obecności w stolicy, gdzie wspierani przez Kreml kandydaci byli w przeszłości mniej popularni niż w innych częściach kraju.

Źródło: PAP/EPA/YURI KOCHETKOV Zatrzymania podczas protestów w Moskwie