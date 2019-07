Państwowe laboratorium: nie wykryto substancji trujących w organizmie Nawalnego





Aleksiej Nawalny, który w niedzielę trafił do szpitala, nie wyklucza, że mógł być poddany działaniu trucizny. W środę Aleksiej Tokariew, kierownik państwowego laboratorium, do którego przekazano próbki materiałów biologicznych, ogłosił, że w organizmie opozycjonisty nie wykryto obecności substancji trujących.

- W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono obecności środków powodujących otrucie - oświadczył.

Tokariew dodał, że laboratorium, do którego trafiły próbki, jest "specjalistyczne" i posiada "szerokie spektrum możliwości wykazania w organizmie obcych substancji".

W poniedziałek lekarka Nawalnego Anastazja Wasiliewa przekazała, że próbki włosów oraz ubrań opozycjonisty trafiły także do "niezależnego laboratorium".

Nawalny nie wyklucza otrucia

"Przyszło mi do głowy, że może mnie otruli" Rosyjski... czytaj dalej » 43-letni Nawalny odbywa 30-dniową karę aresztu za wzywanie do udziału w nieuzgodnionej z moskiewskimi władzami demonstracji. Polityk trafił w niedzielę do szpitala. Zdiagnozowano u niego ostrą reakcję alergiczną. W poniedziałek został wypisany i przewieziono go z powrotem do aresztu.

Nawalny nie wyklucza, że mógł być poddany działaniu trucizny. Jego zdaniem nie mógłby zostać otruty przez strażników w więzieniu, ponieważ - jak przyznał - "byli oni zaskoczeni jego wyglądem". Możliwe jednak wydaje mu się, że ktoś mógł wejść do jego celi, gdy nie było tam więźniów. Zaapelował o udostępnienie nagrań z kamer

Również adwokatka i lekarka opozycjonisty, Olga Michajłowa i Anastazja Wasiliewa, mówiły o takiej możliwości.

We wtorek rosyjskie media podały, że moskiewski sąd odrzucił kasację obrońców Nawalnego w sprawie jego wcześniejszego zwolnienia z aresztu. Według relacji radia Echo Moskwy, opozycjonisty na sali sądowej nie było. Przed sądem odczytano natomiast oświadczenie szefa aresztu (gdzie przebywa Nawalny), który poprosił sąd o zawieszenie wykonania kary z powodu pogarszającego się stanu zdrowia opozycjonisty.

