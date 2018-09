Pogarsza się stan Sencowa. "Następują zmiany w organizmie"





Foto: ombudsmanrf.org | Video: tvn24 Sencow rozpoczął głodówkę 14 maja (materiał magazynu "Polska i Świat" z 30 sierpnia))

Stan zdrowia ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa, odbywającego w Rosji karę więzienia, wciąż się pogarsza - podał w niedzielę portal RBK, powołując się na adwokata Dmitrija Dinze, którego dopuszczono w piątek do prowadzącego głodówkę Sencowa.

Według obrońcy Sencowa, funkcjonariusze kolonii karnej w mieście Łabytnangi (na Dalekiej Północy Rosji) codziennie "do znudzenia namawiają" więźnia, by przerwał głodówkę. Poza tym pracownicy FSIN (Federalnej Służby Więziennej Rosji) od czasu do czasu grożą reżyserowi, że zaczną go karmić na siłę, lecz na razie tego nie robią.



Waszyngton żąda uwolnienia Sencowa Departament Stanu... czytaj dalej » Adwokat oznajmił, że "kolonia jest zaniepokojona, bo ta głodówka trwa długo i już następują zmiany w organizmie: w układzie sercowo-naczyniowym, wątrobie, w nerkach". - To się dzieje powoli z racji terapii, która jest stosowana, lecz wcześniej czy później nastąpi kryzys - przyznał adwokat.



- Mówią mu, że okoliczności polityczne się zmieniły i nikt nie zamierza go uwolnić, więc powinien poprosić o ułaskawienie, lecz Ołeh nie poddaje się tym namowom - powiedział Dinze.

Surowy wyrok

Sencow, mieszkaniec zaanektowanego przez Rosję Krymu, został aresztowany w Symferopolu i wywieziony do Rosji w maju 2014 roku. W sierpniu 2015 roku skazano go na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na półwyspie.

Reżyser odrzuca te oskarżenia i twierdzi, że postępowanie karne przeciwko niemu ma charakter polityczny. Od połowy maja prowadzi protest głodowy, domagając się uwolnienia swoich rodaków, przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach.



O ułaskawienie ukraińskiego reżysera prosiła jego matka, a także arcybiskup symferopolski i krymski Klemens. Ich podania zostały odrzucone. Wyjaśniono, że zgodnie z rosyjskim prawem o ułaskawienie powinien poprosić sam skazany. Od dłuższego czasu nie milkną apele o uwolnienie Sencowa, które do władz w Moskwie kierują władze wielu państw, organizacje międzynarodowe, politycy i artyści.