Marynarka wojenna Rosji ma nowego dowódcę

Do 14 czerwca tego roku można zgłaszać się do udziału w polskiej edycji międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Laureaci zostaną wyróżnieni w trzech kategoriach: Produkcja i Usługi, Nowe Technologie/Innowacyjność oraz Nowy Biznes. Spośród nich wybrany będzie zdobywca głównego tytułu Przedsiębiorca Roku 2019. Będzie on reprezentował Polskę w międzynarodowym finale w Monte Carlo. TVN24 BiS jest jednym z partnerów konkursu. czytaj dalej »