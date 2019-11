Krzyk 9-latki, reakcja 16-latka. Dziecko uratowane przed pedofilem

Rosyjski Komitet Śledczy postawił zarzuty 48-letniemu mieszkańcowi Irkucka na Syberii, który uprowadził 9-letnią dziewczynkę w celu - jak ustalono - popełnienia przestępstwa na tle seksualnym. Nie doszło do tego dzięki szybkiej reakcji 16-latka.

Do incydentu doszło 23 listopada na ulicy Nowatorów w Irkucku. Jak podali śledczy, w rejonie, gdzie znajdują się magazyny handlowe należące do fabryki samochodów, stało zaparkowane auto. W pewnym momencie siedzący w nim kierowca wysiadł i siłą wepchnął na tylne siedzenie dziewczynkę, która przechodziła w pobliżu.

"Oskarżony miał zamiar przestępczy mający na celu uprowadzenie małoletniej w celu napaści seksualnej" - poinformował we wtorek Komitet Śledczy.

"Jakiś maniak porwał dziecko"

Do napaści nie doszło dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Krzyki dziewczynki usłyszał przechodzący nieopodal 16-latek. Sprawca zauważył chłopca i zaczął odjeżdżać. Nastolatek próbował go zatrzymać, ale nie dał rady. Pobiegł do mężczyzny, który w pobliżu odpalał swoje auto.

- Pomocy. Jakiś maniak porwał dziecko - krzyknął chłopiec. Obaj wsiedli do samochodu i pojechali za porywaczem. Tamten próbował uciekać, ale wjechał w ślepą uliczkę.

Sprawca wypuścił wtedy przestraszoną dziewczynkę, a sam tłumaczył, że "się pomylił i uznał ją za siostrzyczkę". Następnie odjechał. Policja zatrzymała go kilka godzin później. "Jak się okazało, wcześniej mężczyzna ten odbył już dwa wyroki za popełnienie przestępstw o ​​charakterze seksualnym. Wyszedł z więzienia w marcu 2017 roku. Sąd w Irkucku uwzględnił wniosek dochodzenia w sprawie zastosowania wobec oskarżonego środka zapobiegawczego w postaci aresztu" - podał Komitet Śledczy.

Zaproszenie do pracy w policji

W środę policja w Irkucku poinformowała, że "uczeń 10. klasy Wiaczesław Doroszenko otrzymał nagrodę za okazaną pomoc". Jest nią gra planszowa "Jestem funkcjonariuszem policji". Chłopiec usłyszał od funkcjonariuszy nie tylko słowa podziękowania. Zaprosili go także do służby w ich szeregach po ukończeniu szkoły.

- Wiaczesław jest bardzo skromny. O jego odważnym czynie dowiedziałam się z wiadomości - mówiła agencji RIA Nowosti dyrektorka szkoły Olga Obuszenko.

Wspomniała, że chłopak wraz z rodzicami niedawno przyjechał do Irkucka z obwodu amurskiego, gdzie wcześniej mieszkali.

- W naszej szkole Wiaczesław uczy się zaledwie od dwóch miesięcy. Z kolegami z klasy szybko znalazł wspólny język. Ćwiczy w sekcji koszykówki. Z przedmiotów szkolnych uwielbia historię i nauki społeczne, interesuje się polityką - opowiadała Obuszenko,

Według jej wiedzy "bohaterski charakter" chłopiec przejawiał już wcześniej: w wieku ośmiu lat uratował tonącą dziewczynkę.

Źródło: 38.мвд.рф Wiaczesław Doroszenko uratował 9-letnią dziewczynkę i został za to nagrodzony Policja wręczyła nagrodę także 28-letniemu Glebowi Sizychowi, którego chłopiec poprosił o pomoc. Rosyjskie media relacjonowały, że mężczyzna otrzymał cenny upominek, nie poinformowały jednak jaki.

Źródło: 38.мвд.рф Gleb Sizych nagrodzony za uwolnienie 9-letniej dziewczynki z rąk napastnika