NYT: zastępca prokuratora generalnego USA chciał potajemnie nagrywać Trumpa

Rod Rosenstein, zastępca prokuratora generalnego USA, miał w ubiegłym roku proponować, by potajemnie nagrywać prezydenta Donalda Trumpa. Jak podaje "New York Times", Rosenstein chciał w ten sposób doprowadzić do zastosowania 25. poprawki do konstytucji USA i usunięcia Trumpa ze stanowiska.