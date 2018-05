Rasistowski komentarz gwiazdy serialu "Roseanne". Aktorka przeprosiła, ale stacja zawiesiła produkcję





Po tym jak Roseanne Barr, odtwórczyni głównej roli w sitcomie "Roseanne”, w internetowym wpisie określiła byłą doradczynię Baracka Obamy Valerie Jarrett jako dziecko pochodzące ze związku ortodoksyjnego odłamu islamu, Bractwa Muzułmanów i filmu "Planeta małp”, stacja ABC zawiesiła produkcję serialu.

- Wpis Roseanne jest wstrętny, odrażający i niezgodny z naszymi wartościami, podjęliśmy więc decyzję o zakończeniu produkcji - ogłosiła Channing Dungey, szefowa stacji ABC, zabierając głos w toczącej się od wtorkowej nocy burzliwej dyskusji w sprawie gwiazdy sitcomu "Roseanne".

Odtwórczyni tytułowej roli, Roseanne Barr, zamieściła na swoim Twitterze w nocy z poniedziałku na wtorek wpis, w którym określiła Valerie Jarrett, byłą doradczynię Baracka Obamy, dzieckiem Bractwa Muzułmanów i filmu "Planeta małp".

Była to odpowiedź na obraźliwy wpis innego internauty dotyczący Jarrett.

Aktorka szybko usunęła komentarz, ale użytkownicy Twittera zdążyli zrobić zrzuty ekranu. Oryginalna treść wpisu brzmiała: "Bracia Muzułmanie i ‘Planeta Małp’ miały dziecko = VJ".

"Zasłużyła na to"

Po skasowaniu komentarza Barr zapowiedziała, że "opuszcza Twittera”. Wróciła jednak krótko potem i odpowiedziała na falę krytyki nie tylko ze strony internautów i fanów, ale też środowiska aktorskiego. Od wypowiedzi gwiazdy odcięła się m.in. Sara Gilbert, grająca w sitcomie córkę Barr.

"Ostatni komentarz Roseanne dotyczący Valerie Jarrett, oraz wiele innych, są odrażające i nie odzwierciedlają poglądów obsady, naszej ekipy ani nikogo związanego z serialem. Jestem co najmniej rozczarowana jej zachowaniem" - napisała na Twitterze Gilbert.

Słynna producentka Shonda Rhimes stwierdziła: "Najgorsze w tym wszystkim jest to, że poszkodowani są niewinni ludzie, którzy pracowali przy produkcji, a teraz cierpią z jej powodu". Dodała też: "Ale szczerze mówiąc, zasłużyła na to".

W środę nad ranem Barr przeprosiła Valerie Jarrett oraz "wszystkich Amerykanów". "Jest mi bardzo przykro z powodu okropnego żartu o jej polityce i wyglądzie. Powinnam wiedzieć lepiej. Wybaczcie mi - to był żart w kiepskim stylu" - napisała na Twitterze.

Aktorka skierowała tez przeprosiny bezpośrednio do Jarrett.

"Nie wiem, czy to zobaczysz, ale chcę przeprosić za to, że cię zraniłam i zasmuciłam moim nieczułym i pozbawionym smaku żartem. Naprawdę mi przykro - całe życie walczyłam z rasizmem. Popełniłam ogromny błąd, który dotknął setki ludzi, którzy stracili pracę. Przepraszam!".

W serii wyjaśniających wpisów dodała też, że pisząc komentarz o Jarrett, była pod wpływem środków nasennych.

"Roseanne"

Sitcom ”Roseanne”, którego Barr była gwiazdą, nadawano w amerykańskiej telewizji w latach 1988-1997. Produkcję wznowiono w 2018 roku, z tą samą obsadą.

Barr jest aktorką i komikiem. Wystąpiła w kilku filmach, ale to gra w sitcomie ABC przyniosła jej ogromną popularność oraz nagrody Emmy i Złoty Glob. Prowadziła też swój program "Spotkania z Roseanne" i podkładała głos do produkcji dla dzieci.