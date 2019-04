Roman Polański złożył wniosek o przywrócenie go do Akademii Filmowej





»

Roman Polański chce wrócić go do Akademii Filmowej Foto: Shutterstock Video: Reuters Archive Roman Polański chce wrócić go do Akademii Filmowej 20.04 | Roman Polański zwrócił się w piątek do sądu o przywrócenie go do Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, z której został wykluczony rok temu razem ze słynnym amerykańskim komikiem Billem Cosbym. W obu przypadkach chodziło o przestępstwa seksualne, jakich ci w przeszłości się dopuścili. zobacz więcej wideo »

Cały wywiad z Romanem Polańskim Foto: Shutterstock Video: tvn24 Cały wywiad z Romanem Polańskim 03.05 | Jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Netia Off Camera jest polska premiera najnowszego dzieła Romana Polańskiego "Prawdziwa historia". W specjalnym wywiadzie dla TVN24 reżyser opowiada o tym jak wyglądała praca nad filmem ale i o tym, która z filmowych nagród - Polski Orzeł czy amerykański Oscar ma dla niego większe znaczenie i jak przyjął wiadomość o nowym filmie Tarantino, w którym reżyser pokaże historię Bandy Mansona. zobacz więcej wideo »

Foto: Shutterstock | Video: Reuters Archive Roman Polański na celowniku amerykańskiej policji

Roman Polański zwrócił się w piątek do sądu o przywrócenie go do Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, z której został wykluczony rok temu razem ze słynnym amerykańskim komikiem Billem Cosbym. W obu przypadkach chodziło o przestępstwa seksualne, jakich ci w przeszłości się dopuścili.

Jak pisze agencja AP, prawnicy Romana Polańskiego w piątek złożyli do sądu dokumenty, w których reżyser domaga się od Akademii ponownego wciągnięcia go na listę swoich członków. Argumentuje, że Akademia, usuwając go ze swoich szeregów, działała wbrew swojemu regulaminowi.

Przyznająca Oscary Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej usunęła Polańskiego ze swojego grona 1 maja 2018 r. Reżyser bezskutecznie odwoływał się od tej decyzji. Zabijała w gangu Mansona. Po niemal pół wieku może wyjść na wolność Komisja do spraw... czytaj dalej »

Reżyser ścigany za gwałt

Polański, który otrzymał w 2003 roku Oscara za film "Pianista", jest ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości od 1977 roku, gdy zbiegł z USA przed ogłoszeniem wyroku w sądzie w Los Angeles w sprawie o gwałt na nieletniej. Jest oskarżony o podanie w 1977 roku środka usypiającego i alkoholu 13-letniej wówczas Samancie Gailey (obecnie Geimer) i doprowadzenie do stosunku seksualnego w domu aktora Jacka Nicholsona.

Zgodnie z ustawodawstwem stanu Kalifornia kontakt seksualny z nieletnią traktowany jest jako gwałt. Na mocy zawartej wtedy ugody Polański przyznał się - w zamian za oddalenie innych zarzutów ­- do uprawiania seksu z nieletnią. W ramach tej ugody spędził 42 dni w areszcie. Przed ogłoszeniem wyroku opuścił jednak USA w obawie, że sędzia nie dotrzyma warunków ugody.

Roman Polański mieszka i tworzy obecnie we Francji i w Szwajcarii. Często odwiedza również Polskę. Zarówno Szwajcaria, jak i Polska odrzuciły amerykańskie wnioski o ekstradycję reżysera do USA, z kolei Francja nie ma ze Stanami Zjednoczonymi umowy o ekstradycji.

Reżyser kilkakrotnie próbował doprowadzić do zakończenia procesu bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie. Żadna z dotychczasowych prób nie powiodła się.