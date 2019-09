Roman Polański z Wielką Nagrodą Jury w Wenecji

Roman Polański został wyróżniony Srebrnym Lwem - Wielką Nagrodą Jury za film "Oficer i szpieg" podczas kończącej się w sobotę 76. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. To druga co do ważności nagroda w Konkursie Głównym festiwalu. Złotego Lwa otrzymał Todd Phillips za "Jokera".

Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury to kolejny laur dla filmu Romana Polańskiego podczas weneckiego święta kina. W piątek decyzją jury Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI, "Oficer i szpieg" doceniony został nagrodą krytyków.

"Oficer i szpieg" Polańskiego z prestiżową nagrodą w Wenecji "Oficer i szpieg"... czytaj dalej » Najnowszy film polskiego reżysera jest jego trzecim, który walczył o najważniejsze laury włoskiego festiwalu. Wcześniej, w 1963 roku, Polański otrzymał nagrodę FIPRESCI za "Nóż w wodzie", w 2011 roku pokazywał tu "Rzeź" (film doceniony Złotym Lwiątkiem).

W związku z ciążącym na Polańskim wyrokiem w USA i groźbą ekstradycji reżyser nie przyjechał do Wenecji. Nagrodę odebrała jego żona Emmanuelle Seigner, odtwórczyni jednej z ról w nagrodzonym "Oficerze i szpiegu".

Thriller z wybitną obsadą

"Oficer i szpieg" Polańskiego to thriller, będący adaptacją bestsellerowej powieści Roberta Harrisa i zarazem najdroższa francuska produkcja tego roku, której budżet wynosi ponad 25 milionów euro.

Oparty na faktach film opowiada historię Alfreda Dreyfusa (w tej roli Louis Garrel), francuskiego oficera skazanego na dożywocie za zdradę ojczyzny i zesłanego na Wyspę Diabelską u wybrzeży Gujany Francuskiej. Nowy szef wywiadu Georges Picquart (Jean Dujardin) wkrótce po uwięzieniu Dreyfusa odkrywa, że dowody przeciwko skazanemu oficerowi zostały spreparowane. Wbrew przełożonym Picquart postanawia za wszelką cenę ujawnić prawdę. Stawką w tej grze jest nie tylko błyskotliwie rozpoczęta kariera Picquarta, ale i wielki międzynarodowy skandal.

W rolach głównych laureatowi Oscara Jeanowi Dujardinowi oraz Louisowi Garrelowi towarzyszą między innymi Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric i Melvil Poupaud. Autorem zdjęć jest wybitny polski operator Paweł Edelman, który od "Pianisty" (nominacja do Oscara) stale współpracuje z Polańskim.

Lista nagrodzonych podczas 74. MFF w Wenecji

KONKURS GŁÓWNY

Złoty Lew: "Joker" Todd Phillips

Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury: Roman Polański "Oficer i szpieg"

Srebrny Lew - najlepsza reżyseria: Roy Andersson za "About Endlessness"

Puchar Volpiego - najlepsza aktorka: Ariane Ascaride "Gloria Mundi" (reż. Robert Guediguian)

Puchar Volpiego - najlepszy aktor: Luca Marinelli "Martin Eden" (reż. Pietro Marcello)

Najlepszy scenariusz: "No. 7 Cherry Lane" Yonfan

Nagroda Specjalna Jury: "La Mafia Non E Piu Quella Di Una Volta" Franco Maresco

Nagroda im. Marcello Mastroianniego dla najlepszego młodego aktora lub aktorki: Toby Wallace za rolę w filmie "Babyteeth" Shannon Murphy

SEKCJA HORYZONTY

Najlepszy film: "Atlantis" Valentyn Vasyanovych

Najlepsza reżyseria: Theo Court "Blanco en Blanco"

Nagroda specjalna: "Verdict" Raymund Ribay Gutierrez

Najlepsza aktorka: Marta Nieto "Madre"

Najlepszy aktor: Sami Bouajila "Bik Eneich - Un Fils"

Najlepszy scenariusz: Jessica Palud, Philippe Lioret, Diasteme "Revenir"

Najlepszy film krótkometrażowy: "Darling" Saim Sadiq



LEW JUTRA

Nagroda im. Luigiego de Laurentiisa dla najlepszego filmu debiutanta - "You Will Die At 20" Amjad Abu Alala



SEKCJA WENECKA KLASYKA

Nagroda za odrestaurowany film: "Ekstaza" Gustav Machaty

Najlepszy dokument o kinie: "Babenco - Alguem tem que ouvir o coracao e dizer: parou" Barbara Paz