Roman Polański wśród gości 11. Netia Off Camera

"Polemika go zasmuciła". Polański zrezygnował z gali Cezarów

28.04 | Nowy film Romana Polańskiego, adaptacja "Prawdziwej historii" Delphine de Vigan, dołączył do listy tytułów, jakie pokazane zostaną na jubileuszowej 70. edycji festiwalu filmowego w Cannes. Obraz zostanie zaprezentowany poza konkursem. Jak sugeruje "The Hollywood Reporter"reżyser zdecydował tak prawdodobnie dlatego, by ustrzec organizatorów przed protestami, jakie miały miejsce przy okazji gali Cezarów, w efekcie czego zrezygnował z przewodniczenia jej. Festiwal startuje 17 maja i potrwa do 28.

