"Prawdą jest, iż otrzymałem propozycję startu w wyborach z list Koalicji Obywatelskiej"

- Uznałem, że to jest taki moment, kiedy mam pewne rzeczy w życiu zakończone (...) Przeważyło jednak, że trzeba się zaangażować, że nie można stać z boku, że trzeba przekroczyć tę granicę i podejmę tę próbę, przekroczę te granicę - tłumaczył powody swojej decyzji o starcie w wyborach parlamentarnych z list Koalicji Obywatelskiej dr hab. Paweł Kowal. Będzie on "jedynką" w okręgu nr 13 w Krakowie. Stwierdził, że "Koalicja Obywatelska musi dołożyć wszelkich starań, żeby, używając wszystkich argumentów, wszystkich podstaw (…) przekonać ludzi do tego, żeby zmienić władzę w Polsce".

