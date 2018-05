Opryskał chemikaliami 60 hektarów pola. Tysiące pszczół zginęło

Dopłata 300 złotych do każdego ula. Pszczelarze apelują o pomoc

Foto: TVN24 Video: Katarzyna Czupryńska-Chabros / Fakty po południu

Pszczelarze apelują do ministerstwa o "300 plus" dla każdego ula. To najgorszy od lat rok w pszczelarstwie - alarmują zachodniopomorscy hodowcy. Niskie temperatury wiosną i latem sprawiły, że wielu hodowców straciło nawet połowę swoich pszczół.

