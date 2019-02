Po Roku Psa przyszedł Rok Świni. Chińczycy świętują

Foto: APTN / REUTERS Video: APTN / Reuters

Zakończenie Roku Psa początek Roku Świni. Chińczycy świętują

05.02 | Nowy rok w Chinach to rok Świni. W całym kraju w poniedziałek z tej okazji odbyły się liczne wydarzenia i imprezy. Ta największa to gala w państwowej telewizji, którą co roku oglądają miliony mieszkańców. Były śpiewy, tańce, pokazy sztuk walki i oczywiście pokaz fajerwerków.

»