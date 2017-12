10 najpopularniejszych historii 2017 roku w mediach społecznościowych w Polsce





Podróże do San Escobar, maluch Toma Hanksa i polityka z przymrużeniem oka. Tym żył polski internet w kończącym się roku. Niezależnie od tego, czy doprowadzały do łez śmiechu czy wzruszenia, zdziwienia czy zniesmaczenia - to właśnie te tematy cieszyły się największą popularnością w mediach społecznościowych.

1. Państwo jakiego świat nie widział

Nietypowa wpadka szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych otworzyła 2017 rok i od razu ustawiła wysoko poprzeczkę. Witold Waszczykowski w rozmowie z dziennikarzami zdradził szczegóły wizyty polskich dyplomatów, którzy mieli odbyć w ostatnich miesiącach spotkania m.in. z przedstawicielami karaibskiego San Escobar. Dodał także, że z tymi krajami polska dyplomacja miała styczność "chyba po raz pierwszy w historii". Wtedy jeszcze nie wiedział, że nie tylko polska dyplomacja miała z nimi do czynienia po raz pierwszy. Ba, w zagranicznym mediach San Escobar był zagadką, ale mimo wszystko i tam zrobił zawrotną karierę. Gafę komentowali między innymi dziennikarze telewizji BBC, portalu Politico czy dziennika "The Washington Post". Sam minister żartował z własnej pomyłki i obiecywał Polakom ruch bezwizowy do San Escobar.

2. Kate, William i trzecie Royal Baby

Nie polityczna, a partnerska. Lipcowa wizyta brytyjskiej książęcej pary Williama i Kate w Warszawie i Gdańsku zelektryzowała Polskę, a przygotowania trwały kilkanaście tygodni. W stolicy czekał ich napięty plan - spotkanie w Pałacu Prezydenckim, spacer Krakowskim Przedmieściem, a także rozmowy z przedsiębiorcami i uczczenie pamięci poległych w Muzeum Powstania Warszawskiego. Chcąc pokazać to, co u nas najlepsze, z okazji wizyty dla księżnej przygotowano bursztynową kolię, a dla księcia spinki mankietowe. Para miała także okazję obejrzeć historyczną metodę obróbki bursztynu. Po teoretycznej lekcji podstaw polskiej tradycji, na Williama i Kate czekała degustacja pierogów i kieliszek Goldwassera.

Emocje podsyciły domniemania o trzeciej ciąży księżnej. "Aktem warszawskim" brytyjski tabloid "The Sun" odważnie podsumował domysły, że być może trzecie dziecko zostało poczęte właśnie w Polsce, co podniosło temperaturę w polskich mediach społecznościowych.

3. Prezydent Trump w Polsce

Lipcowa wizyta prezydenta USA stanowiła poważne przedsięwzięcie. Warszawski hotel Marriott stał się na kilkanaście godzin twierdzą ze szkła i stali; wokół miejsc, które miał odwiedzić prezydent krążyli snajperzy; po ulicach przejechała słynna Bestia - opancerzony wóz prezydencki. Secret Service od wielu tygodni pracowało, by wizyta Donalda Trumpa w Polsce przebiegła bezpiecznie. Ci, którzy nie mogli wyjść na ulice i zobaczyć tych wydarzeń na żywo, śledzili w internecie hashtag #TRUMPwPOLSCE, gdzie na bieżąco publikowano zdjęcia, grafiki i komentarze.

"Ameryka kocha Polskę i Ameryka kocha Polaków" - mówił w Warszawie Donald Trump. Komplementów pod adresem naszego kraju nie zabrakło, a flagi, którymi wymachiwali zgromadzeni na placu Krasińskich, podczas przerw w przemowie Trumpa tworzyły biało-czerwoną chmurę.

Na początku roku Donald Trump został oficjalnie zaprzysiężony na 45. Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Od tego momentu diametralnie zmienił tradycyjny system kontaktu z mediami, utrzymując swój prywatny profil na Twitterze, jednak prowadząc go już oficjalnie, jako prezydent. "Czy powinienem nadal prowadzić swoje konto na Twitterze?"- zapytał zgromadzonych gości na tegorocznym Balu Wolności w Waszyngtonie. Jego konto śledzi blisko 45 milionów użytkowników, a wpisy to z jednej strony aktualne źródło informacji o prezydenckich delegacjach i opiniach, a z drugiej zarzewie gorących politycznych dyskusji.

4. Selena Gomez przeszła przeszczep nerki

Amerykańska piosenkarka i aktorka Selena Gomez kolejny rok królowała na Instagramie. Jest na nim najpopularniejszą gwiazdą i śledzi ją ponad 132 miliony obserwatorów. Internauci emocjonują się nie tylko jej karierą, ale także życiem prywatnym. We wrześniu idolka nastolatek przeszła przeszczep nerki, a dawcą była jej bliska przyjaciółka. Post dokumentujący chwile po zabiegu zebrał zawrotną liczbę 10,4 miliona polubień. Inne gwiazdy mają więc o co walczyć w nadchodzącym roku, jeśli chcą przebić zasięgi Gomez.

5. Czarny wtorek

3 października kobiety w Polsce ponownie wyszły na ulicę. "Prawa odbierane są nam po kawałku" - wyjaśniały inicjatorki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Mimo niesprzyjającej pogody, na polskich ulicach znów zaroiło się od "wściekłych", jak same siebie nazywają, kobiet oraz czarnych parasoli, które stały się symbolem ruchu obrony ich praw kobiet. A skoro na ulicy, to także w sieci.

6. #MeToo

W październiku wybuchła bomba z naprawdę długim zapłonem. Kiedy hollywoodzka tajemnica poliszynela ujrzała światło dzienne, światowe media społecznościowe nie milkły. W epicentrum wydarzeń znalazł się człowiek o pozornie niezłomnej w Hollywood renomie, Harvey Weinstein. Ofiarami molestowania i seksualnych zakusów miały być aktorki, asystentki i pracownice. Za nazwiskiem Weinsteina wypłynęły kolejne, a na odzew sieci nie trzeba było długo czekać. Na Twitterze błyskawicznie popularność zebrał dedykowany hashtag #MeToo, pod którym kobiety opowiadały o własnych doświadczeniach molestowania seksualnego.

7. Upadek Kevina Spacey

W czerwcu 2015 roku aktor Kevin Spacey otrzymał Order Imperium Brytyjskiego, a razem z nim honorowy tytuł szlachecki od królowej Elżbiety II. Nikt nie myślał, że dwa lata później spadnie z piedestału. Oskarżenia o molestowanie seksualne nieletnich doprowadziły do usunięcia gwiazdora z obsady serialu "House of Cards", cofnięcia decyzji o przyznaniu mu honorowej nagrody Emmy, a także usunięcia aktora z filmu "Wszystkie pieniądze świata" na miesiąc przed jego premierą - decyzję taką podjął reżyser Ridley Scott. Władze londyńskiego teatru The Old Vic, w którym Spacey przez 11 lat sprawował funkcję dyrektora artystycznego, oskarżyły go o molestowanie 20 osób.

8. Beyonc é ogłasza ciążę

Kiedy piosenkarka Beyonce poinformowała świat, że jest w drugiej ciąży, Instagram ogarnęła euforia. Post pobił dotychczasowy rekord, zyskując 7,3 mln polubień. Łącznie w ciągu dziewięciu miesięcy zdjęcie polubiono ponad 11,1 mln razy, co stanowi rekord w serwisie. Zdjęcie pochodzi z sesji zrealizowanej przez etiopsko-amerykańskiego fotografa Awola Erizku.

9. Maluch dla Toma Hanksa

Ta historia zaczęła się jeszcze w 2016 roku, od zdjęć Toma Hanksa u boku małych fiatów, które aktor zamieszczał na Twitterze podczas pobytu w Budapeszcie. Zauważyła je m.in. bielszczanka Monika Jaskólska, która zorganizowała zbiórkę na malucha dla aktora. Organizatorzy zdążyli przed końcem roku i w grudniu Tom Hanks odebrał swojego malucha... ledwo się do niego mieszcząc. Wraz z kluczykami i instrukcją odpalania silnika, aktor odebrał zaproszenie do Bielska Białej.

10. "Atlas Kotów" Jarosława Kaczyńskiego

Podczas jednego z listopadowych piątków w Sejmie Jarosław Kaczyński został zauważony z nietypową lekturą. Od "Atlasu Kotów" prezes Prawa i Sprawiedliwości nie oderwał się nawet wtedy, gdy atmosferę na sali podgrzał temat zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Po błyskawicznej karierze w mediach społecznościowych atlas został wystawiony na licytację i sprzedany za kwotę 25 300 zł, która została przekazana na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.