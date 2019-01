"Najbliższa rodzina Pawła Adamowicza jest dzisiaj z nami, w samym sercu Europy"

Video: tvn24

Timmermans i Juncker wspominają Adamowicza

15.01 | - Tragiczne wydarzenie nie tylko dla Gdańska, nie tylko dla Polski, ale też dla Unii Europejskiej - powiedział we wtorek przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker komentując zabójstwo Pawła Adamowicza. Wiceszef Komisji Frans Timmermans dodał, że we wszystkim co robił prezydent Gdańska "widoczne były polskie tradycje, ale miał też w sobie bardzo dużo europejskości".

