Rodzina królewska szuka pracownika. Rekrutacja potrwa do wigilii





»

Brytyjska rodzina królewska znów zatrudnia. Poszukiwany jest menedżer zespołu social mediów. "Czy to oficjalna wizyta państwowa, czy królewskie zaręczyny - twoim zadaniem będzie promowanie tych wydarzeń w sieci, by przykuły jak największą uwagę" - czytamy w ogłoszeniu zamieszczonym m.in. w portalu LinkedIn. Przyszły pracownik Buckingham Palace może zarobić do 50 tysięcy funtów rocznie.

"Zabierzcie ją z powrotem do Ameryki". Miłość w świecie brudnych newsów "Nigdy nie... czytaj dalej » Ogłoszenie brytyjskiej rodziny królewskiej pojawiło się na jej oficjalnej stronie oraz w portalu LinkedIn 12 grudnia. Poszukiwana jest osoba, która pokieruje zespołem odpowiedzialnym za media społecznościowe i treści zamieszczane w sieci. Przyszły pracownik będzie też opowiadał za całościową cyfrową strategię komunikacyjną rodziny królewskiej.

"Czy to oficjalna wizyta państwowa, czy królewskie zaręczyny - twoim zadaniem będzie promowanie tych wydarzeń w internecie, tak by przykuły jak największą uwagę i dotarły do jak największego grona odbiorców"- czytamy w ogłoszeniu.

Osoba zatrudniona będzie pracowała 37 i pół godziny, od poniedziałku do piątku w Buckingham Palace.

Od kandydata wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu stron internetowych i mediów społecznościowych. Powinien posiadać "lekkie pióro" i wiedzieć jak tworzyć treści, które dotrą do różnych grup odbiorców.

Przyszły pracownik musi dobrze znać język html, narzędzia analityczne i techniczne aspekty platform internetowych. Powinien być dobrym przywódcą i widzieć jak motywować i wspierać w rozwoju innych członków zespołu.

"Twoja reputacja będzie cię wyprzedzać"

Osoba zatrudniona przez rodzinę królewską zarobi od 45 do 50 tysięcy funtów rocznie (230 - 250 tysięcy złotych). Ma tez zapewnione 33 dni wolne w roku, darmowy lunch i szkolenia.

CV można wysłać do 24 grudnia, a rozmowa rekrutacyjna odbędzie się w styczniu 2020 roku.

"Pracując dla nas, twoja reputacja będzie cię wyprzedzać, gdziekolwiek się udasz" - zachęca rodzina królewska w ogłoszeniu.

Konta społecznościowe brytyjskiej rodziny królewskiej obserwują miliony użytkowników. Oficjalny profil na Instagramie śledzi 6,9 miliona osób, na Twitterze 4 miliony, a profil na Facebooku polubiło prawie 5 milionów użytkowników.

To nie pierwszy raz, kiedy rodzina królewska szuka pracownika odpowiedzialnego za treści zamieszczane w sieci. Pierwsze ogłoszenie rekrutujące do zespołu social mediów pojawiło się w 2016 roku, a kolejne w maju 2019 roku.



Wyświetl ten post na Instagramie. Tonight The Queen and Members of The Royal Family welcomed the world's ambassadors to #BuckinghamPalace at the annual Diplomatic Reception. The reception, attended by members of the Diplomatic Corps based in London, supports the work of the Royal Family in representing the UK at home and abroad. This work includes the hosting of State Visits and The Queen’s regular audiences with Ambassadors and High Commissioners. PA Images @kensingtonroyal @clarencehouse Post udostępniony przez The Royal Family (@theroyalfamily) Gru 11, 2019 o 2:26 PST

Wyświetl ten post na Instagramie. The Duke & Duchess of Sussex have attended the European Premiere of The Lion King film. It was held in support of The Duke's conservation work. His Royal Highness has taken a deep interest in frontline conservation projects that work to protect Africa's natural heritage. During The Lion King event Their Royal Highnesses met supporters of @africanparksnetwork, of which The Duke is President. They also met young children who were invited to the event and the cast of the film, including Beyoncé, and Sir Elton John who wrote the original score. Find out more about Their Royal Highnesses commitment to advancing conservation efforts @sussexroyal Post udostępniony przez The Royal Family (@theroyalfamily) Lip 15, 2019 o 4:31 PDT

Wyświetl ten post na Instagramie. Today, The Duchess of Cambridge joined two of her patronages, Action for Children and the Royal Photographic Society, for a special photography workshop. The Duchess of Cambridge joined young people from Action for Children for the sessions run by the Royal Photographic Society, which covered elements of photography including as portraits, light and colour. The workshop, run by RPS honorary fellows Jillian Edelstein and Harry Borden highlighted how photography provides a universal language for young people to express themselves and explore their thoughts and feelings. Action for Children, who are marking their 150th anniversary this year, are committed to helping vulnerable children, young people, and their families, across the UK. The Royal Photographic Society, of whom The Duchess today became Patron, is one of the world's oldest photographic societies. It was founded in 1853 with the objective of promoting the art and science of photography. Follow @kensingtonroyal for more. Post udostępniony przez The Royal Family (@theroyalfamily) Cze 25, 2019 o 2:27 PDT