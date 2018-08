Rodzina generała Franco chce iść do sądu w sprawie ekshumacji

Video: Przemyslaw Kaleta / Fakty po południu

W Hiszpanii ekshumacja - z polityką w tle

Ekshumacja z polityką w tle. To w Hiszpanii, bo rząd w Madrycie właśnie zdecydował o ekshumacji i przeniesieniu szczątków generała Franco. Dyktator spoczywa obok ofiar wojny domowej, którą sam zapoczątkował - i to rządzącym się nie podoba. Ale dla części Hiszpanów - ta decyzja jest otwieraniem ran, które ledwo co się zabliźniły.

