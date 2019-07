Filipiński prezydent Rodrigo Duterte ostro i w niecenzuralnych słowach zaatakował Radę Praw Człowieka ONZ. Ta w czwartek opowiedziała się za śledztwem w sprawie zabójstw dokonywanych w ramach kampanii antynarkotykowej na Filipinach.

- Te sk...syny nie rozumieją, że my tutaj mamy problem - wołał Duterte, przemawiając do pracowników służby więziennej. - Ci głupcy nie rozumieją społecznych, gospodarczych i politycznych problemów Filipin - dodał.

Rezolucja w sprawie śledztwa została przyjęta w Radzie Praw Człowieka ONZ głosami 18 państw. Przeciwko wypowiedziało się 14 krajów, w tym Chiny. 15 wstrzymało się od głosu. Gniew Duterte zwrócił się przeciwko Islandii, która rezolucję zainicjowała.

- Jaki problem ma Islandia? Tylko lód. To jest wasz problem. Macie za dużo lodu i nie ma (u was) wyraźnego rozróżnienia między dniem i nocą. Można więc zrozumieć, dlaczego nie ma tam przestępczości ani żadnego policjanta i oni po prostu zajmują się jedzeniem lodu - mówił.

Źródło: PAP/EPA/ROLEX DELA PENA Protest aktywistów przeciwko krwawej antynarkotykowej kampanii Duterte

Śmierć za handel narkotykami. "Czy to zbrodnia?"

Po zdecydowanym zwycięstwie w wyborach prezydenckich w 2016 roku Duterte upoważnił policję do brutalnych działań wobec handlarzy narkotyków, zachęcając funkcjonariuszy do zabijania podejrzanych i obiecując im ochronę przed odpowiedzialnością karną.



Odpowiadając tym, którzy krytykują go za wydanie takich poleceń policji, Duterte podkreślał, że nie ma nic złego w tym, że broni się kraju: - Pytam tych ludzi od praw człowieka. Czy to źle, że mówi się, że jeśli niszczycie nasz kraj, to was pozabijam? Czy to zbrodnia, jeśli prezydent, burmistrz czy gubernator powie to publicznie?

Tysiące ofiar antynarkotykowej kampanii

Dokładna liczba egzekucji przeprowadzonych podczas wojny Duterte z handlem i zażywaniem narkotyków jest niemożliwa do zweryfikowania, lecz uważa się, że śmierć poniosły w niej tysiące ludzi. O wiele więcej niż podawane przez policję sześć tysięcy podejrzanych, którzy byli uzbrojeni i zginęli walcząc z siłami bezpieczeństwa.

Duterte wielokrotnie podkreślał, że na Filipinach jest 4 mln osób uzależnionych od narkotyków, a walka z handlarzami tych nielegalnych substancji jest jego obowiązkiem jako prezydenta. Mimo ostrego języka i brutalnych metod prezydent cieszy się szerokim poparciem, a jego zwolennicy podkreślają, że kampania antynarkotykowa wydatnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w kraju.



Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet ma zdać raport ze swoich ustaleń w tej sprawie w czerwcu 2020 roku.

Źródło: PAP/EPA/FRANCIS R. MALASIG Jedna z ofiar antynarkotykowej kampanii na Filipinach