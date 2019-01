Umierają pod kołami samochodów. Zima uwięziła foki w miasteczku





Dziesiątki fok utknęło w kanadyjskim mieście Roddickton położonym na wyspie Nowa Fundlandia. Zamarzła zatoka, którą zwierzęta przypłynęły z Oceanu Atlantyckiego.

Foka wymierzyła cios kajakarzowi. Dostał w twarz ośmiornicą Kyle Mundler w... czytaj dalej » - Foki leżą na drogach i w ogródkach, blokują podjazdy i parkingi, a także wejścia do firm - opowiedziała o nietypowej sytuacji burmistrz miasteczka Roddickton Sheila Fitzgerald w wywiadzie dla kanadyjskiej stacji CBC News.



W ubiegłym tygodniu, w wyniku silnego mrozu, zatoka gwałtownie zamarzła, co uniemożliwiło fokom powrót do Oceanu Atlantyckiego.

Istnieje obawa, że zwierzęta zaczną przemieszczać się w głąb lądu.

Śmiertelne zagrożenie

Dłuższy pobyt w miasteczku jest dla fok niebezpieczny. Dwie z nich już straciły życie pod kołami samochodów. Zwierzęta nie mają też dostępu do pożywienia.

"Znajdują się 4 lub 5 mil (ok. 8 km - red.) od oceanu i prawdopodobnie umierają z głodu" - martwi się na Twitterze jeden z mieszkańców Roddickton.



Seals at mouth of the brook in Roddickton. Wonder where’s DFO. Those seals been there for a few weeks. They are 4 or 5 miles from the ocean and they are probably starving. pic.twitter.com/A9RuA6Njln — Brendon FitzPatrick (@BrendonFitzPat3) 4 stycznia 2019





Seal on the road in Roddickton. I guess someone should call DFO and report that the people are killing them, then you’ll see how quick they’ll show up pic.twitter.com/rD4Hnx6WvU — Brendon FitzPatrick (@BrendonFitzPat3) 4 stycznia 2019

Potrzebna pomoc

Rada miasta poprosiła o pomoc kanadyjski rząd. Jak podaje BBC, urzędnicy mają nadzieję, że przedstawiciele Departamentu Rybołówstwa i Oceanu (DFO) szybko pojawią się na miejscu i odłowią foki. Mieszkańcy Roddickton nie mogą tego zrobić na własną rękę, ponieważ byłoby to sprzeczne z kanadyjskim prawem dotyczącym ssaków morskich.







One on its way to the gas station pic.twitter.com/rurN3Ghhyu — Brendon FitzPatrick (@BrendonFitzPat3) 5 stycznia 2019



Nie wolno podchodzić

Widok fok nie jest niczym nadzwyczajnym w Roddickton - miejscowość znajduje się na ich szlaku migracyjnym. Policja przestrzega jednak przed kontaktem ze zwierzętami.

"Foki mogą wydawać się przyjaźnie nastawione, ale zbliżanie się do nich, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem. Mogą być schwytane tylko z użyciem specjalnego sprzętu" - informuje miejscowa policja na swoim profilu na Facebooku.