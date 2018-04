Prezydent Andrzej Duda przybył we wtorek rano na Wawel, by w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej oddać hołd spoczywającej w krypcie Katedry Wawelskiej parze prezydenckiej - Lechowi i Marii Kaczyńskim. Hołd tragicznie zmarłym rodzicom przyjechała też oddać Marta Kaczyńska wraz z córkami.

Rocznica katastrofy smoleńskiej. Apel Pamięci przed Pałacem Prezydenckim Przez cały dzień... czytaj dalej » Prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką zginęli 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem w drodze do Katynia na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W katastrofie zginęły także 94 inne osoby, w tym wielu wysokich rangą urzędników państwowych, dowódców wojskowych oraz duchownych.

Spoczęli na Wawelu

Uroczystości pogrzebowe prezydenckiej pary odbyły się w Krakowie 18 kwietnia 2010 roku. Lech i Maria Kaczyńscy spoczęli w sarkofagu w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu.

W krypcie, w której jest sarkofag pary prezydenckiej, znajduje się także tablica ku czci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Na tablicy widnieją: łacińska sentencja "Corpora dormiunt, vigilant animae" (Ciała śpią, dusze czuwają), napis: "Pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r." oraz nazwiska ofiar katastrofy.

Msza w Krypcie

We wtorek rano, w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej, Prezydent Andrzej Duda przyjechał na Wawel, by wziąć udział we mszy w Krypcie Św. Leonarda. W uroczystościach w Krakowie udział wzięli także: córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej - Marta Kaczyńska oraz ministrowie w Kancelarii Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości. Po mszy jej uczestnicy modlili się przy sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich oraz złożyli przy nim wiązankę kwiatów.

- Dzisiejsza ceremonia wyglądała tak, jak co roku. Spotkaliśmy się tutaj w Krypcie Świętego Leonarda na Wawelu, gdzie była msza dla córki pary prezydenckiej i wnuczek. Współuczestniczyliśmy w niej, modliliśmy się za dusze pary prezydenckiej i wszystkich tych, którzy wraz z nimi zginęli 10 kwietnia w Smoleńsku. Następnie złożyliśmy kwiaty na sarkofagach pary prezydenckiej i marszałka Józefa Piłsudskiego. Można powiedzieć, że to już taki pewien rytuał - opisywał poranne uroczystości w Krakowie Prezydent Andrzej Duda.

"Czas leczy rany"

- Wiadomo, że czas leczy rany, ale żal pozostaje. Tamtego dnia odeszło bardzo wielu ludzi, którzy byli skarbem dla Polski. To jest wyrwa, której nic nie potrafi naprawić. Mówię tutaj o ludziach ze wszystkich stron sceny politycznej, którzy polecieli tam z patriotyczną misją i zginęli na służbie Ojczyźnie - dodawał Prezydent Andrzej Duda.