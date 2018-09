Robili sobie zdjęcia z ciałem Ewy Tylman. Rodzina chce 100 tysięcy złotych

Video: TVN 24 Co się stało nad Wartą? Wizja lokalna z udziałem Adama Z.02.12. | Śledczy po raz kolejny odtworzyli drogę jaką Ewa Tylman i Adam Z. pokonali od wyjścia z klubu do okolic mostu św. Rocha. To kolejny eksperyment procesowy, w którym bierze udział kolega zaginionej. Jak ustalił tvn24.pl, według jego relacji, dziewczyna pośliznęła się, wpadła do Warty. On sam - jak mówi - widział ją tonącą, przestraszył się i uciekł. zobacz więcej wideo »