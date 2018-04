Nie widzę się w Koalicji Obywatelskiej z Grzegorzem Schetyną - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 Robert Biedroń, prezydent Słupska. - Tam się wszystko wymieszało. Kazimierz Michał Ujazdowski jest w PiS-ie, czy w PO? Roman Giertych, który był koalicjantem do niedawna Kaczyńskiego i chwalił jego geniusz, dzisiaj jest w PiS-ie, czy w PO? - pytał. Zdaniem Biedronia, Schetyna "jednoczy dzisiaj PiS z Platformą". - Tam jest to samo środowisko prawicowe, które się między sobą miesza - dodał.

Z najnowszego sondażu prezydenckiego przeprowadzonego dla "Super Expressu" wynika, że na Roberta Biedronia chce głosować 19 procent Polaków.

Liderem sondażu jest prezydent Andrzej Duda, na którego głos oddałoby 36 procent badanych. Z kolei chęć głosowania na przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska deklaruje 26 procent Polaków.

Robert Biedroń pytany w "Jeden na jeden" w TVN24, czy chciałby zamienić Słupsk na Krakowskie Przedmieście w Warszawie, odparł: - Jak się jest prezydentem Słupska, to się nie chce zamieniać na żadne inne miasto, na żadne inne przedmieścia.

Jednak jak dodał, to nie jest kwestia tego, czy by czegoś chciał, czy nie chciał. - To jest bardziej tęsknota za pewnymi wartościami, które stoją za tym jak ja zarządzam miastem, jak uprawiam politykę i pokazywaniem, że polityka może być inna.

Duopol Tusk-Kaczyński

Zdaniem Biedronia, "te sondaże bardziej odzwierciedlają chęć tego, żeby zakończyć etap duopolu Tusk-Kaczyński, który dla wielu jest wyniszczający".

- (Jarosław - red.) Kaczyński w tym przypadku (jest - red.) reprezentowany przez prezydenta Dudę, bo wiemy, że prezydent nie jest samodzielnym politykiem - zaznaczył.

Pytany, czy myśli zatem o starcie w wyborach prezydenckich, odpowiedział: - Jak zasypiam, to myślę o różnych rzeczach. Marzę o Polsce, która będzie wyglądała, tak jak dzisiaj wygląda Słupsk. Będzie się rozwijała i będzie łączyła.

"Schetyna jednoczy dzisiaj PiS z Platformą"

Prezydent Słupska przyznał w "Jeden na jeden", że nie widzi się w Koalicji Obywatelskiej z Grzegorzem Schetyną. - To się wszystko wymieszało, to jest wymieszane jak spaghetti. (Kazimierz Michał - red.) Ujazdowski jest w PiS-ie, czy w PO? Roman Giertych, który był koalicjantem do niedawna Kaczyńskiego i chwalił jego geniusz, dzisiaj jest w PiS-ie, czy w PO? - pytał Biedroń.

Dopytywany, czy nie podoba mu się pomysł na zjednoczoną opozycję, stwierdził, że Schetyna "jednoczy dzisiaj PiS z Platformą". - Tam jest to samo środowisko prawicowe, które się między sobą miesza - ocenił.

Jak powiedział, Grzegorz Schetyna powinien zaproponować coś nie tylko w kwestiach kadrowych. - Bo można być wielkim kadrowym, tylko Polacy nie oczekują dyskusji o stołkach. Polacy oczekują jakiejś narracji atrakcyjniejszej niż daje Kaczyński w sprawie przyszłości Polski - stwierdził.

- Ja chciałbym poznać polityka po tej stronie jednoczącej się Nowoczesnej i Platformy, który mnie zarazi pewną ideą przyszłości Polski. A tego nie widzę - powiedział prezydent Słupska.