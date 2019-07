"Poprowadzę Wiosnę do zwycięstwa, tak jak zrobiłem to w Parlamencie Europejskim"

Video: tvn24

Jarosław Kaczyński: potrzebne jest porozumienie

14.07| Lider PiS mówił, że w Polsce "chcemy szybko się rozwijać". Powiedział, że "jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie, jeśli chodzi o tempo rozwoju (...) i na czwartym na świecie, jeśli chodzi o większe państwa" - I chcemy, by tak było dalej, ale to wymaga społecznej zgody, to wymaga zakończenia tej wojny, która się toczy w Polsce. My też będziemy szli w tym kierunku. My nie chcemy kłótni, chcemy, byśmy się porozumieli - zaznaczył.

