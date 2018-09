Rihanna została ambasadorem Barbadosu





Robyn Rihanna Fenty, znana szerszej publiczności jako Rihanna, została mianowana nadzwyczajnym ambasadorem Barbadosu. Piosenkarka od teraz ma dbać o promocję edukacji, turystyki i inwestycji na wyspie. - Nie mogę być bardziej dumna z tak prestiżowego tytułu w moim kraju - powiedziała artystka. W swoim przemówieniu po przydzieleniu nowych obowiązków zaznaczyła, że "jest gotowa, aby brać udział w kreowaniu nowego Barbadosu".

Władze Barbadosu podkreślają, że Rihanna odniosła sukces nie tylko jako piosenkarka. Ich zdaniem wykazała się zdolnościami w sferze biznesowej i to dodatkowo czyni ją odpowiednią osobą do pełnienia funkcji ambasadora swojego kraju.

"Gotowa i podekscytowana" nowymi obowiązkami

- Nie mogę się doczekać współpracy z premier Mottley i jej zespołem w celu ulepszania Barbadosu - powiedziała Rihanna. Dodała, że jest "gotowa i podekscytowana, aby wziąć na siebie tę odpowiedzialność".

- Rihanna kocha swój kraj, co znajduje odzwierciedlenie w jej filantropii, zwłaszcza w zakresie zdrowia i edukacji. O jej patriotyzmie świadczy to, jak działa dla dobra swojego kraju i ceni go - powiedziała w swoim oświadczeniu premier Barbadosu Mia Amor Mottley.

Według premier, 30-letnia piosenkarka wniosła znaczący wkład w popularyzację Barbadosu za granicą. Jak wspomniała Mottley, oprócz artystycznych talentów, które uczyniły ją gwiazdą muzyki pop, Rihanna wykazała się przedsiębiorczością, a jej powołanie na nowy urząd pozwoli jej odgrywać ważniejszą rolę w zmianach, które są potrzebne Barbadosowi.

Długoletnia ambasadorka kultury Barbadosu

We wrześniu 2016 roku Rihanna została ambasadorką Globalnego Partnerstwa na rzecz Edukacji. "Żyję w przeświadczeniu, że wszystkie dzieci świata powinny mieć równy dostęp do takiej samej edukacji" - napisała wtedy w oświadczeniu.

W czerwcu 2017 roku postanowiła zaapelować do polityków biorących udział w szczycie grupy G20 w Hamburgu o zaangażowanie na rzecz edukacji i wspierania talentów wśród dzieci i młodzieży.

Na Twitterze zwróciła się ze swoim apelem między innymi do prezydenta Argentyny Mauricio Macriego, premiera Kanady Justina Trudeau, prezydenta Francji Emmanuela Macrona i rzecznika rządu Niemiec Steffena Seiberta.

Piosenkarka podkreśliła, że decyzja 20 światowych liderów może zmienić przyszłość milionów ludzi.

W 2008 roku Rihanna została ambasadorką kultury Barbadosu, jej obowiązki obejmowały popularyzację Barbadosu i promocję turystyki do tego kraju. Natomiast w 2012 roku magazyn "Time" zaliczył artystkę do grona stu najbardziej wpływowych ludzi na świecie.

