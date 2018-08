Porwał samolot, pikował  i wykonywał pętle. Nie miał licencji pilota

Wyraził zdziwienie tym, że Russell, nie mając licencji, był w stanie poderwać maszynę i wykonywać ewolucje w powietrzu. Na nagraniu świadków widać, jak Russell wykonuje nurkowania, pętle i przynajmniej jednokrotnie wykonuje obrót o 360 stopni.

Jego zdaniem to, iż Russell miał świadomość, żeby wykonać niektóre ewolucje, potrzebuje odpowiedniej wysokości, wskazuje, że latał na symulatorze. - To wysoce nieprawdopodobne, ale nie niemożliwe, że nie miał innego doświadczenia, niż to ze świata wirtualnego - dodał Todd.