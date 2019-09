Nie żyje Ric Ocasek, autor hitów z lat 80.

Ric Ocasek, wokalista i główny autor tekstów zespołu The Cars, zmarł w niedzielę w swoim domu na Manhattanie. Miał 75 lat.

"To takie smutne. Taki świetny pisarz, piosenkarz, muzyk, producent" - napisał na Twitterze Peter Frampton, muzyk i kolega Ocaska. "Moje myśli są z jego rodziną. Spoczywaj w pokoju" - dodał.

Śmierć Ocaska stwierdzono po tym, gdy pomoc wezwała zaniepokojona rodzina artysty. Przyczyna śmierci nie jest na razie znana.

Kariera w The Cars

Ocasek urodził się w 1944 roku jako Richard Theodore Otcasek w Baltimore. Basistę i swojego kolegę z zespołu The Cars Benjamina Orra poznał po przeprowadzce do Cleveland, gdzie uczęszczał do szkoły średniej.

Para dołączyła do gitarzysty Elliota Eastona, klawiszowca Grega Hawkesa i perkusisty Davida Robinsona, tworząc zespół The Cars w połowie lat 70. w Bostonie. Ocasek był głównym kompozytorem, śpiewał główne wokale w większości piosenek i grał na gitarze rytmicznej.

Źródło: PAP/EPA/DAVID MAXWELL Ric Ocasek był liderem zespołu The Cars

Debiutancki album zespołu z utworami "Just What I Needed", "My Best Friend's Girl" i "Good Times Roll" osiągnął 18. miejsce na listach przebojów Billboard.

The Cars wydali serię hitów w latach 80., takich jak "Shake It Up" i "Drive", które były rozpoznawalne dzięki charakterystycznemu wokalowi Ocaska.

Zespół rozpadł się w 1988 roku. Orr zmarł na raka trzustki w wieku 53 lat w 2000 roku, a pozostali członkowie ponownie zebrali się na ostatnim albumie "Move Like This" w 2010 roku.

Po ostatecznym rozwiązaniu The Cars Ocasek, który często mówił o swojej niechęci do tras koncertowych, wyprodukował dziesiątki albumów, wydał materiał solowy, pisał poezję i tworzył sztukę wizualną.

Źródło: EPA/DAVID MAXWELL/PAP Zespół The Cars w kwietniu 2018 roku: David Robinson, Ric Ocasek, Elliot Easton i Greg Hawkes

Trzy żony i sześciu synów

Był trzykrotnie żonaty i miał sześciu synów, po dwóch z każdego związku.

Jego trzecia żona, supermodelka Paulina Porizkova, ogłosiła w maju 2018 roku, że para rozstała się po 28 latach małżeństwa.