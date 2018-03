Video: TVN24, Reuters TV

Jacek Stawiski o przełożeniu się dymisji Tillersona na...

13.03 | - Od wielu miesięcy mówiło się, że pozycja Rexa Tillersona spada. Był on trochę odklejony od tego co się działo w Białym Domu - mówi Jacek Stawiski szef redakcji zagranicznej TVN24 BiS odnosząc się do dymisji szefa amerykańskiej dyplomacji, októrej prezydent Donald Trump poinformował za pośrednictwem Twittera. Nowym sekretarzem stanu ma zostać Mike Pompeo - dotychczasowy dyrektor CIA.

