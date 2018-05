Reuters: w Jerozolimie pojawiły się znaki kierujące do "amerykańskiej ambasady"

Od poniedziałkowego poranka 7 maja w Jerozolimie co najmniej trzy znaki drogowe kierują już do ambasady Stanów Zjednoczonych. USA uznały święto miasto trzech religii za stolicę Izraela kilka miesięcy temu, decyzją Donalda Trumpa. Teraz trwają ostatnie przygotowania do przeniesienia tam głównego przedstawicielstwa Waszyngtonu w tym kraju.

USA uznały Jerozolimę za stolicę Izraela. RAPORT SPECJALNY

- Najwyższy czas, by oficjalnie uznać Jerozolimę za stolicę Izraela - stwierdził 6 grudnia 2017 roku prezydent USA Donald Trump.

Oświadczeniem, które w Izraelu powitano z radością, rozzłościł równocześnie kraje muzułmańskie. Pięć miesięcy później moment, w którym do Jerozolimy przeniesienie się z Tel Awiwu główne amerykańskie przedstawicielstwo dyplomatyczne w tym kraju, jest bliski.

"Może, nie jestem pewien". Trump nie wyklucza, że pojedzie do Jerozolimy - Może, może, nie... czytaj dalej »

Jak poinformowała w poniedziałek agencja Reutera, w mieście pojawiły się co najmniej trzy świeżo zamontowane znaki drogowe - z opisami w językach: angielskim, hebrajskim i arabskim - kierujące do "ambasady USA". Umieszczali je robotnicy drogowi w pewnej odległości od amerykańskiego konsulatu w południowej części miasta.

Reuters zaznacza, że otwarcie placówki Waszyngtonu w Jerozolimie jest przewidziane na 14 maja. Ambasada zajmie właśnie budynek obecnego konsulatu. Trwa jego dostosowywanie do nowych potrzeb.

Podzielone miasto

Kwestia statusu Jerozolimy od zawsze dzieliła Izraelczyków i Palestyńczyków - jedni i drudzy uznają to święte miasto judaizmu, chrześcijaństwa i islamu za swoją stolicę. Samo umiejscowienie ambasad w Jerozolimie nie zawsze budziło jednak aż takie kontrowersje.

Abbas przeprasza za słowa o Holokauście. Minister obrony Izraela: nie przyjmuję Przywódca... czytaj dalej »

Początkowo część państw, m.in. Holandia i Kostaryka, miały swoje ambasady w tym mieście. Jednak w 1980 roku Izrael uchwalił prawo, którym jednostronnie ustanowił zjednoczoną Jerozolimę swoją stolicą. Decyzja ta, oznaczająca nielegalną aneksję wschodniej - palestyńskiej - części miasta, została potępiona przez ONZ. W reakcji na to wszystkie ambasady zostały przeniesione do Tel Awiwu. Dwa ostatnie państwa - Kostaryka i Salwador - zrobiły to w 2006 roku.

W przypadku USA ambasada od samego początku znajdowała się w Tel Awiwie. W 1995 roku Kongres USA ustanowił jednak prawo zobowiązujące Waszyngton do przeniesienia swojej ambasady do Jerozolimy. Od tego czasu każdy prezydent USA podejmował decyzję o odroczeniu o kolejne sześć miesięcy decyzji o przeniesieniu ambasady w związku z obawami, że zagrozi to procesowi pokojowemu na Bliskim Wschodzie.

Społeczność międzynarodowa nie uznaje Jerozolimy za stolicę Izraela, a prawie 90 ambasad mieści się w Tel Awiwie.