"Turecka policja posiada nagranie, które wskazuje, że Chaszodżdżi zginął w konsulacie"

Minister energii Krzysztof Tchórzewski wystąpił w poniedziałek do Komisji Europejskiej z prośbą o zwołanie Komitetu do spraw Zmian Klimatu i podjęcie interwencji na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Zdaniem przedstawiciela polskiego rządu zostały spełnione warunki, które obligują Komisję do podjęcia odpowiednich działań.