Rosyjscy najemnicy dostają się do Syrii na pokładzie samolotów prywatnych syryjskich linii lotniczych relacji Rostów nad Donem - Damaszek lub Latakia - podaje Reuters, powołując się na swoje źródła. Od początku 2017 roku miało odbyć się 51 takich rejsów.

Jak informuje agencja, za każdym razem były wykorzystywane w tym celu Airbusy A320, którymi może podróżować do 180 pasażerów. Po wojskowe samoloty sięgano jedynie w tych przypadkach, kiedy na pokładzie wyczarterowanych samolotów syryjskiej linii lotniczej Cham Wings brakowało miejsc - podaje Reuters, powołując się na zastrzegającego sobie anonimowość Rosjanina, który - jak twierdzi - był w Syrii w charakterze prywatnego najemnika cztery razy.

Źródło: Wikipedia (CC BY SA 4.0) Airbus A320 należący do syryjskiej linii lotniczej Cham Wings

Linie lotnicze w służbie reżimowi

Zapowiadają wyciągnięcie konsekwencji za "odrażające ataki" w Syrii Reżim Baszara... czytaj dalej » Reuters zaznacza, że firma Cham Wings w 2016 roku została objęta sankcjami USA za to, że przewoziła proasadowskich bojowników do Syrii i pomagała syryjskiemu wywiadowi wojskowemu dostarczać broń i wyposażenie. Jednak nie przeszkodziło to liniom w zakupie używanych samolotów Airbus przy pomocy pośredników, wśród których - jak wyjaśnia Reuters - były firmy założone przez byłych sowieckich wojskowych, zarejestrowane obecnie na terytorium Ukrainy.



Samoloty Cham Wings przylatują do rosyjskiego miasta Rostów nad Donem najczęściej nocą i wylatują wcześnie rano, kiedy na lotnisku nie ma prawie innych pasażerów - pisze korespondent Reutersa. Rejsów nie ma w rozkładzie lotów. Nie można też kupić biletów na lot z Rostowa do Damaszku lub Latakii, gdzie mieści się główna rosyjska baza lotnicza w Syrii.

Źródło: Google Maps Trasy, jakimi rosyjscy najemnicy dostają się do Syrii

"W samym środku walk"

Media: doradcy odwiedli Trumpa od pospiesznej ewakuacji z Syrii Prezydent USA... czytaj dalej » Moskwa zaprzecza, jakoby wysyłała najemników do Syrii. Dziennikarze Reutersa rozmawiali jednak z dziesiątkami znajomych najemników i byłymi najemnikami oraz ludźmi związanymi z firmą, werbującą bojowników. - To tajna struktura, która nie ma biur ani oficjalnych przedstawicieli - wyjaśnia Reuters.



- Rosyjscy najemnicy często są wysyłani w sam środek walk i jako pierwsi wkraczają do zajętych miast - mówi agencji wdowa po najemniku. Dopiero potem do miasta wchodzi syryjskie wojsko rządowe - opowiada wdowa, powołując się na wspomnienia męża.

Rosyjska interwencja w Syrii

Moskwa oficjalnie rozpoczęła operację wojskową w Syrii jesienią 2015 roku. Rosyjskie wojska walczą po stronie prezydenta Syrii Baszara al-Asada. W grudniu 2017 roku Kreml powiadomił o wyprowadzeniu wojsk z Syrii. Według oficjalnych danych, w ciągu dwóch lat w Syrii zginęło 44 rosyjskich wojskowych. Według doniesień medialnych ofiar było znacznie więcej, a wśród nich najemnicy tak zwanej grupy Wagnera. Media szacują, że w Syrii mogło zginąć od kilkudziesięciu do kilkuset rosyjskich najemników.