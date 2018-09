Reuters: 13 osób na liście potencjalnie odpowiedzialnych za katastrofę w Genui

Video: Reuters, APTN, ENEX

Zawalił się wiadukt Morandi w Genui

15.08 | Walące się betonowe bloki z wiaduktu Morandi miażdżyły samochody, nie pozostawiając żadnych szans pasażerom. We wtorkowej katastrofie zginęło co najmniej 31 osób, ale bilans nie jest ostateczny, bo na miejscu nadal trwa akcja ratunkowa. Włoski dziennik "La Stampa" dotarł do informacji o zmarłych. Wśród nich jest między innymi trzy osobowa rodzina, znajomi jadący na wakacje, koledzy z pracy.

