"Nie chcę, żeby on wygrał". Były kongresmen rzuca wyzwanie Trumpowi





»

Mówi, że przeprosił Baracka Obamę, pomógł "stworzyć Trumpa", a teraz chce coś z tym zrobić, bo czuje się za to odpowiedzialny. Były kongresmen ze stanu Illinois i obecny gospodarz jednego z programów radiowych Joe Walsh ogłosił w niedzielę w programie telewizji ABC "This Week", że chce wystartować w prawyborach, by zdobyć nominację Partii Republikańskiej jako jej kandydat w wyborach prezydenckich.

Walsh był ulubieńcem Tea Party i został wybrany do Izby Reprezentantów Kongresu USA w roku 2010. Służył tam tylko przez jedną kadencję. Był niegdyś żarliwym zwolennikiem Donalda Trumpa, ale później stał się jego zaciekłym krytykiem. Rzucił prezydentowi wyzwanie, wytykając mu niekompetencję.

- Zamierzam zrobić wszystko, co w mojej mocy. Nie chcę, żeby on wygrał - podkreślił Walsh w rozmowie z prowadzącym program ABC George'em Stephanopoulosem (w przeszlości bliskim współpracownikiem Billa Clintona). Trump: będziemy w stanie szybko zawrzeć umowę handlową z Wielką Brytanią Na niedzielnym... czytaj dalej »

Twardy wobec imigrantów

Przekonywał, że konserwatyści muszą mieć alternatywę. Zarzucał prezydentowi m.in. niezdolność do sprawowania urzędu, napady złości.

Jak wynika z sondaży, Trump cieszy się popularnością przeważającej większości republikańskiego elektoratu. Według ankiety Monmouth University z minionego tygodnia, popiera go aż 84 proc. zwolenników tej partii. W badaniu opinii publicznej dla telewizji Fox News na początku tego miesiąca opowiedziało się za nim 88 proc. z nich. Identyczne wsparcie zapewnili Trumpowi republikańscy uczestnicy sondażu Gallupa.

Walsh przedstawił się jako polityk przyjmujący twardą postawę wobec imigrantów. Wyjaśnił, że rzuci wyzwanie Trumpowi nie jako przedstawiciel centrum, ale prawicy oraz na gruncie moralnym.

Stephanopoulos dał wyraz wątpliwościom, czy były kongresman jest najwłaściwszą osobą do wysunięcia tego argumentu, zważywszy na jego kontrowersyjne wypowiedzi, od używania rasistowskich obelg na Twitterze po propagowanie kłamstw wokół aktu urodzenia i religii Baracka Obamy, którego nazywał muzułmaninem, wrogiem i zdrajcą. "Kto jest naszym większym wrogiem?". Gniewna reakcja prezydenta Trumpa W długo... czytaj dalej »

Wcześniej głosował na Trumpa

Walsh tłumaczył, że przeprosił Obamę. Jak oświadczył, pomógł "stworzyć Trumpa" i czuje się za to odpowiedzialny. Dodał, że przyznanie tego nie przychodzi mu łatwo.

Powiedział, że zdaje sobie sprawę z niewielkiego prawdopodobieństwa odebrania nominacji republikańskiej Trumpowi. Pragnie jednak zaoferować wyborcom GOP alternatywną wizję partii.

Wcześniej w CNN, były kongresman przypomniał, że głosował na Trumpa w 2016 roku. Tylko dlatego, zaznaczył, że kontrkandydatką Trumpa była Hillary Clinton.

Walsh jest dotychczas drugim republikaninem, który pragnie się zmierzyć w batalii o nominację GOP z obecnym prezydentem. Powiedział, że skłoniła go do tego pozytywna reakcja na artykuł, który zamieścił na początku sierpnia w "New York Timesie". Pisał tam wówczas o potrzebie konkurencji dla Trumpa w republikańskich prawyborach.

Źródło: joewalsh.org Wybory w USA odbędą się jesienią 2020 roku

Według doradców Walsha, w najbliższych tygodniach spędzi on dużo czasu stanach Iowa i New Hampshire, mających na ogół duży wpływ na wyniki amerykańskich prawyborów.



Friends, I'm in. We can't take four more years of Donald Trump. And that's why I'm running for President.



It won't be easy, but bravery is never easy. But together, we can do it. Join me... join us: go to https://t.co/d40HA9h2Kz.



Let's show the world we're ready to be brave. — Joe Walsh (@WalshFreedom) August 25, 2019





Kolejny kandydat

W kwietniu o ubieganiu się o nominację GOP poinformował były republikański gubernator Massachusetts Bill Weld. Nie odbiło się to jednak szerokim echem.

Zamiar wystartowania w wyścigu o Biały Dom zgłaszał też były republikański członek Izby Reprezentantów USA z Karoliny Południowej Mark Sanford.