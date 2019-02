Porozumienie rządu i 14 bojówek. Szansa na pokój w sercu Afryki

Video: UN MINUSCA/Flickr

Francuska misja ONZ w Republice Środkowoafrykańskiej

8.06 | Francuscy żołnierze działający pod egidą ONZ przybyli do RSA w grudniu 2013 r., by zapobiec ludobójstwu i przemocy w kraju, w którym po wybuchu rebelii doszło do głębokich podziałów na tle religijnym i klanowym. Tysiące ludzi przybyły do obozów przejściowych i obozów dla uchodźców zorganizowanych i chronionych przez ONZ w nadziei na uniknięcie koszmaru wojny.

