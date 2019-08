"Poważne naruszenie wolności informacji". Reporterzy Bez Granic potępiają zachowanie policji

"Najtrudniej być patriotą, kiedy to kosztuje". W Warszawie stanął pomnik generała...

Najpierw walczył w Powstaniu Warszawskim, a potem walczył o pamięć o tych, którzy polegli. Przez lata przekonywał, że ta pamięć nas zobowiązuje do wychowywania kolejnych pokoleń w miłości do ojczyzny i do naszych bliźnich. Bez hejtu i wrogości. Generał Zbigniew Ścibor-Rylski, zmarły rok temu prezes Związku Powstańców Warszawskich, został w Warszawie uhonorowany pomnikiem.

