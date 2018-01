To prezydent USA Woodrow Wilson wprowadził temat Polski na forum międzynarodowe, ale za nim stał jego najbliższy współpracownik w tej kwestii - Ignacy Jan Paderewski. To on zdecydował, że popłynie za ocean i przekona Amerykanów, by się za nami wstawili - mówiła we "Wstajesz i weekend" reporterka TVN24 Brygida Grysiak, która przygotowała reportaż o orędziu Woodrowa Wilsona. Prezydent USA w 1918 roku w 13. punkcie swojego programu pokojowego po I wojnie światowej jasno stwierdził, że niepodległe państwo polskie musi powstać. - Takiego kategorycznego postawienia sprawy nikt wcześniej nie dokonał. Można śmiało powiedzieć, że Polska odrodziła się w ogromnej mierze dzięki Wilsonowi - tłumaczył szef redakcji zagranicznej TVN24BiS, Jacek Stawiski.