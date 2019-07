Krytycy wróżą Renee Zellweger w roli Judy Garland co najmniej oscarową nominację

Video: Twentieth Century Fox

Trailer filmu "Judy" daje przedsmak wielkiej roli Renee

23.07| Renee Zellweger jako Judy Garland w filmie "Judy" Ruperta Goolda to wedle pierwszych przedoscarowych prognoz pewna faworytka do przyszłorocznych Oscarów za główną rolę kobiecą. Koniec lipca - miesiąc przed festiwalem w Wenecji i półtora przed Toronto, to tradycyjnie czas pierwszych przymiarek branży do złotych statutek. Czy cały film okaże się równie dobry, jak odtwórczyni głównej roli, dowiemy się w październiku, po premierze. Już teraz jednak wiadomo, że kreacja Renee to lokomotywa tej produkcji.

