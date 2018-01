Gasiuk-Pihowicz: Trudno oprzeć się wrażeniu, że pomimo tego, iż premierem pozostaje pan Morawiecki, to jego gabinet został umeblowany przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to on w dalszym ciągu rozdaje wszystkie karty. Byłoby lepiej, gdyby to on był premierem i podejmował w sposób czytelny i transparentny wszystkie decyzje