Dziecko miało na główce siniaki i zaczerwienienia. To zaniepokoiło pracownika socjalnego z Rawicza (woj. wielkopolskie). Kiedy spytał matkę, co się stało, nie wierzył w to, co usłyszał. Kobieta miała przyznać, że uderzyła dziecko ręką w twarz. Teraz odpowie za znęcanie się.