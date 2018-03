"Obyś nie ucierpiał na autostradzie". Ratownicy: korytarzy życia już nie ma





Foto: TVN24 Łódź, Kontakt24 "Korytarze życia nie istnieją"

- To już norma. Po wypadku na autostradzie tworzy się korek, część kierowców nawraca i jedzie pod prąd. A my nie mamy jak dojechać do potrzebujących - alarmuje rzecznik łódzkiego pogotowia. W niedzielę karetki nie mogły dotrzeć do poszkodowanych po zderzeniu czterech samochodów na autostradzie A2.

Jeszcze kilka lat temu bardzo popularnym nagraniem w rosyjskim internecie był film zarejestrowany na polskiej autostradzie. Widać na nim, jak kierowcy karnie zjeżdżają z lewego pasa do lewej, a ci z prawego - do prawej krawędzi autostrady. W ten sposób tworzyło się miejsce dla karetki. Korytarz życia. "Tak to powinno się robić na całym świecie, musimy się jeszcze wiele nauczyć" - pisał po rosyjski internauta, który wrzucił nagranie.

Zderzenie czterech aut na A2. Ranni Po zderzeniu... czytaj dalej » Tyle, że - jak twierdzą ratownicy medyczni - uczyć się od Polaków już nie warto.

- Z bólem musimy stwierdzić, że z każdym miesiącem jest gorzej. Z naszej perspektywy wygląda to tak, że korytarzy życia na autostradach w Polsce już nie ma - mówi Adam Stępka, rzecznik prasowy łódzkiego pogotowia.

W niedzielę karetki znowu nie mogły dojechać do potrzebujących. Po południu, na wysokości miejscowości Nowostawy Dolne (woj. łódzkie), zderzyły się cztery samochody.

Na A2 w kierunku Warszawy szybko utworzył się korek. A potem zaczęło się dziać to, o czym na tvn24.pl alarmujemy regularnie.

- Kierowcy zawracali na autostradzie i jadąc pod prąd, próbowali dotrzeć do najbliższego zjazdu aby uniknąć oczekiwania w piętrzącej się kolejce aut - raportuje Stępka w komunikacie przesłanym do redakcji tvn24.pl.

Dodaje, że pozostali uczestnicy ruchu drogowego, mimo używanych przez karetki sygnałów świetlnych i dźwiękowych, nie ustępowali przejazdu.

- Często nie robią tego ze złej woli. Czasami nie mają po prostu gdzie zjechać, bo pas awaryjny jest już zajęty przez nawracających - mówi rzecznik pogotowia.

Czołowe zderzenie na S3, zginął kierowca. Wstępne ustalenia: jechał pod prąd Po zderzeniu... czytaj dalej » - Chaos tworzący się w pobliżu miejsca wypadku sprawia też, że niektórzy kierowcy po prostu boją się zjechać na bok, żeby nie zderzyć się z samochodami, które mogą tam próbować nawracać - dodaje asp. Marzanna Boratyńska z łódzkiej drogówki.

Widoczny problem

Ratownicy zaznaczają, że w walce o ludzkie życie liczy się każda minuta.

- Obyś nigdy nie ucierpiał na autostradzie. Życzę tego wszystkim mocniej niż kiedykolwiek - zaznacza Adam Stępka.

Podkom. Kamil Wnukowski z Komendy wojewódzkiej Policji w Łodzi przyznaje, że policja myśli o zorganizowaniu specjalnej akcji społecznej.

- Trzeba zaznaczyć, że tworzenie korytarza życia nie jest skodyfikowane. To znaczy nie ma przepisów, które wymuszałby na kierowcach określone zachowanie. W tym wypadku musimy jednak odnosić się do empatii i wyobraźni kierowców - mówi policjant.

Zupełnie innym problemem, który potęguje skalę zjawiska jest nawracanie na autostradzie.

- To jest coś, co trudno zrozumieć. Nieodpowiedzialność takich osób jest nagłaśniana, a mimo to zjawisko wydaje się być ciągle powszechne - podkreśla rozmówca tvn24.pl.

Na Kontakt24 dostaliśmy właśnie film, na którym widać to, co działo się w niedzielę na A4. Po wypadku część kierowców środkiem drogi (czyli tam, gdzie powinien być korytarz życia) jechała pod prąd.

Jak wynika z policyjnych statystyk, tylko w 2016 roku na autostradach doszło do 415 wypadków. Zginęło w nich 50 osób, 607 zostało rannych.