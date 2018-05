Ratowanie jelonka na pierwszym miejscu. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Ratowanie jelonka wygrało głosowanie na najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl, zdobywając 67 procent głosów. Na drugim miejscu znalazł się wypadek cysterny z czekoladą, na który oddano 12 procent głosów. Trzecie miejsce i 8 procent głosów otrzymało drzewo "eksplodujące" pyłkiem.

wt.png

1. Jelonek tonął w zbiorniku retencyjnym

Świat obiegło nagranie, na którym mężczyzna ratuje tonącego w jeziorze jelonka. Trzyma zwierzę na rękach, płynąc do brzegu. - Ratowanie tego zwierzęcia to była prawdziwa praca zespołowa - podkreślił w rozmowie z tvn24.pl bohater tej historii, Amerykanin Patrick Breckon.

Wycieńczone zwierzę szczęśliwie wydobyto z wody, ale jeszcze długo po tym zestresowany tą niebezpieczną przygodą maluch nie mógł ustać na nogach.

Oglądaj Wideo: Montgomery County Police Jelonek tonął w zbiorniku retencyjnym. Nagranie akcji ratunkowej obiegło świat

2. "Słodka katastrofa" w Polsce na ustach całego świata

"Brejowaty bałagan", "słodka katastrofa" - media na całym świecie tak komentowały wypadek ciężarówki na autostradzie A2. Internauci zgłaszają się na chętnych do posprzątania asfaltu, inni żałowali, że gdzieś obok nie utknął samochód przewożący owoce, na przykład truskawki.

"Ma ktoś słomkę?" - pytał prezenter australijskiej telewizji.

Oglądaj Wideo: TVN 24 "Słodka katastrofa" na ustach całego świata. "Mogłoby tam utknąć auto z truskawkami"

3. Drzewo eksplodowało pyłkiem. Aż chce się kichnąć

W mieście Millville położonym w stanie New Jersey na początku tygodnia nagrano film, na którym widać, ile pyłku może znajdować się tylko na jednym drzewie. Nagranie, od którego aż chce się kichnąć, pokazuje, jak koparka delikatnie uderzyła w drzewo, które prawdopodobnie jest sosną. Dokładnie w chwili, gdy pojazd zetknął się z drzewem, uniosła się nad nim gęsta, żółta mgła przypominająca chmurę gazu. Były to pyłki, które niejednemu mogą zakręcić w nosie.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Drzewo eksplodowało pyłkiem. Od tego nagrania aż chce się kichnąć