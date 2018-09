"Do 2023 roku około stu dżihadystów wyjdzie z więzień". Raport o terrorystach w Europie

Video: Jakub Loska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Po atakach na WTC rozpoczęła prywatną krucjatę. W sieci...

Gdy Amerykanie mówią o 11 września, poświęcają uwagę nie tylko tym, którzy tego dnia zginęli, ale też tym, którzy reagowali na masakrę i biegli z pomocą. W pierwszej kolejności myślimy o strażakach i policjantach. Ale ludzi, którzy chcieli ratować i chronić innych, jest więcej. Wśród nich są tacy, których misją jest, by taka tragedia nigdy się nie powtórzyła. Tak jest w przypadku pewnej kobieta z Montany, która po atakach nauczyła się arabskiego i zaczęła infiltrować internet, by znaleźć i doprowadzić do ukarania osób chcących pójść w ślady terrorystów z al-Kaidy. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»