Nie ma już mowy o zamachu, ale wybuchy zostały. To one, według przedstawionego w środę przez Antoniego Macierewicza tak zwanego raportu technicznego, miały doprowadzić do katastrofy pod Smoleńskiem. O wybuchach nie wspomina za to opinia biegłych, przygotowana dla prokuratury, która prowadzi w tej sprawie śledztwo. Co z niej wynika? O tym dziś w reportażu Piotra Świerczka w "Czarno na Białym" o 20.30 w TVN24.