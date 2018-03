Przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie) ruszył proces 20-latka, który zabił konkubenta swojej matki, a ją samą poważnie ranił. Trafił do aresztu. W jego obronie stanęli znajomi i bliscy. Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne stworzyło petycję wzywającą do uwolnienia 20-latka. Wyszedł z aresztu, przed sądem będzie odpowiadał z wolnej stopy.

Do zbrodni doszło w październiku 2017 roku w Bolesławcu. W jednym z niewielkich bloków mieszkała 39-letnia kobieta, jej 20-letni syn Dominik i kolejni partnerzy jego matki. W czterech ścianach często dochodziło do awantur. Bywało, że alkoholowe libacje - według relacji sąsiadów - trwały całymi godzinami.

Zabił, a później zadzwonił do babci

Dominik K. nie wytrzymał. W październikowe popołudnie chwycił za nóż. Matkę ugodził w okolice brzucha. Kobieta trafiła do szpitala. Kilkanaście ciosów zadanych jej konkubentowi spowodowało, że mężczyzna nie przeżył.

20-latek po wszystkim nie uciekał. Nie próbował zacierać śladów. Czekał na policję. Zadzwonił też do babci. Przyznał się do tego, co zrobił.

"Jest totalnie załamany"

"Babciu, pozabijałem ich". Nie szkoda jej córki, broni wnuka - Wódka, wódka,... czytaj dalej » Podczas przesłuchania K. przyznał się do winy. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa matki i zabójstwa jej konkubenta. Jednak nie chciał składać wyjaśnień.

Jak w rozmowie z reporterem "Uwagi" TVN twierdził obrońca Dominika K., chłopak podczas przesłuchania nie był w stanie mówić. - Zanosił się płaczem, ręce mu drżały. Widać, że nie dociera do niego do końca to, co się stało. On jest wyłączony, jest totalnie załamany - mówił mecenas Wojciech Kasprzyk.

Miał utrzymywać matkę, ona przepijać jego pieniądze

Chłopaka w obronę wzięli mieszkańcy Bolesławca i bliscy. Babcia 20-latka przyznała, że nie szkoda jej córki. - Ona nie była jego warta. I tak mu zmarnowała życie. Nie dość, że całe życie był poniewierany. Jeszcze teraz mu zniszczyła młodość - podkreślała babcia Dominika.

Jak mówiła ciotka chłopaka, to on utrzymywał matkę i mieszkanie. Jego matka, by zdobyć pieniądze na alkohol, miała między innymi sprzedawać należące do niego rzeczy. Według rodziny chłopaka, powodem ataku Dominika na matkę i jej partnera mogło być właśnie to, że po raz kolejny jego rzeczy zostały sprzedane w jednym z bolesławieckich lombardów.

Wyszedł z aresztu

Po usłyszeniu zarzutów Dominik trafił do aresztu. Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne stworzyło petycję wzywającą do uwolnienia 20-latka. Na początku lutego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu został uchylony. K. wyszedł zza krat. Przed sądem będzie odpowiadał z wolnej stopy.

Jak w styczniu 2018 roku informował portal istotne.pl, Agnieszka K., matka Dominika, została oskarżona o znęcanie się nad synem. To, jak ustalili śledczy, miało trwać od 2013 roku. Kobieta przyznała się do winy.

Dominikowi K. grozi dożywocie.

