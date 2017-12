Nie żyją cztery osoby, trzy zostały ranne. Według wstępnych ustaleń policji, wypadek w Raniewie spowodował kierowca BMW. Na razie jednak nie wiadomo, kto kierował samochodem. 22 i 32-latek, którzy nim podróżowali, składają sprzeczne zeznania. 32-latek był pod wpływem alkoholu. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani do wyjaśnienia.

Zderzenie dwóch samochodów. Cztery osoby nie żyją, trzy są ranne Cztery osoby... czytaj dalej » W czwartek przed godz. 15 w Raniewie zderzyły się czołowo auta marki Renault i BMW. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca BMW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

Cztery osoby, które podróżowały renault scenic zginęły. BMW jechały trzy osoby. Kiedy policja dotarła na miejsce, pasażerowie byli przytomni i byli poza autem. Trafili do szpitala.

Policjanci próbują ustalić, który z kierowców kierował tym autem.

- Według pierwszej wersji, to 22-latek prowadził BMW. Jednak ustalenia funkcjonariuszy wskazują na to, że mogło być inaczej - mówi mł. asp. Bożena Schab z policji w Kwidzynie.

Jak się okazało, samochód mógł prowadzić 32-latek. Policjanci ustalili na miejscu, że podczas wypadku był on pijany. Badanie wykazało ponad 2,6 promila alkoholu w jego organizmie.

- Policjanci obecnie przesłuchują świadków. Cały czas gromadzą materiał dowodowy, analizują go. W związku z tym, że były pewne rozbieżności, do sprawy zatrzymano 22-latka i 32-latka, którzy byli w BMW - tłumaczy Schab.

Kto prowadził?

Zeznania zatrzymanych co do tego, kto prowadził auto, są rozbieżne. Śledztwo utrudnia fakt, że wszyscy pasażerowie BMW byli poza samochodem w chwili przyjazdu policji.

W zależności od tego, kto prowadził samochód, wymiar kary może być inny. Wszystko dlatego, że starszy mężczyzna był pijany.

- Dopiero po całej analizie materiału dowodowego będzie można postawić jednemu z tych mężczyzn zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi do 8 lat więzienia. Natomiast za spowodowanie wypadku śmiertelnego pod wpływem alkoholu grozi kara do 12 lat więzienia - mówi Schab.

Bożena Schab przekazała TVN24, że renault scenic podróżowały dwa małżeństwa.

76-letni kierowca i jego 77-letnia żona byli mieszkańcami powiatu kwidzyńskiego. Drugie małżeństwo w wieku 67 lat pochodziło z Sosnowca.

