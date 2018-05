Katalonia ma nowego premiera. Madryt nie zamierza odpuścić





Premier Hiszpanii Mariano Rajoy ostrzegł we wtorek nowego szefa rządu Katalonii Quima Torrę przed dążeniem do secesji. Dodał, że zarówno rząd, jak i opozycyjni socjaliści popierają działania na rzecz utrzymania integralności terytorialnej kraju.

Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) to największe ugrupowanie opozycji w parlamencie Hiszpanii.



Rajoy oświadczył na konferencji prasowej, że w trakcie wtorkowego spotkania z liderem socjalistów Pedro Sanchezem uzyskał jego poparcie dla polityki Madrytu wobec rządu Torry. Przypomniał, że nowy premier deklaruje zamiar odłączenia Katalonii od Hiszpanii.



Rajoy i Sanchez porozumieli się w sprawie konsekwentnych działań wobec rządu Torry, jeśli w Barcelonie zapadłyby decyzje niezgodne z prawem, dalszego nadzorowania przez Madryt finansów Katalonii, zachowania przez hiszpańskie partie jedności w obliczu secesji, a także poinformowania instytucji europejskich o separatystycznych zamiarach nowego katalońskiego gabinetu.

Nowy premier zapowiada lojalność wobec poprzednika

Torra został w poniedziałek zatwierdzony na nieobsadzone od listopada 2017 roku stanowisko premiera regionalnego rząd głosami bloku Razem dla Katalonii (JxCat) oraz Republikańskiej Lewicy Katalonii (ERC). Polityk już przed wyborem zadeklarował swoje posłuszeństwo wobec byłego katalońskiego premiera Carlesa Puigdemonta. Zdymisjonowany pod koniec października 2017 roku przez Madryt Puigdemont czeka na decyzję niemieckiego sądu landu Szlezwik-Holsztyn w sprawie ewentualnej ekstradycji do Hiszpanii.

Wkrótce po zdobyciu większości w parlamencie Katalonii Torra zapowiedział kroki służące oddzieleniu tego regionu od Hiszpanii. W jednym z wywiadów stwierdził, że poprzednie władze Katalonii popełniły błąd, odstępując od ogłoszenia niepodległości tego regionu.



We wtorek rano Torra zapowiedział, że będzie dążył do ogłoszenia Katalonii republiką i powoła na stanowiska wysokich rangą urzędników, którzy pod koniec października 2017 roku zostali zdymisjonowani przez Madryt.



Wkrótce nowy premier Katalonii odwiedzi byłych członków rządu Puigdemonta i separatystycznych działaczy, którzy od jesieni przebywają w hiszpańskich więzieniach. W najbliższych dniach Torra ma udać się też do Berlina, aby spotkać się z samym Puigdemontem, którego w poniedziałkowym wystąpieniu w parlamencie określił jako "premiera Katalonii".



28 października 2017 roku rząd Rajoya opublikował przepisy o dymisji gabinetu Puigdemonta, a także o zawieszeniu autonomii Katalonii, nad którą bezpośrednią kontrolę sprawują obecnie władze w Madrycie. Kilka dni później aresztowano pozostających w kraju członków byłego rządu. Wprawdzie większość z nich po kilku tygodniach wyszła na wolność, ale wciąż w więzieniu pozostaje między innymi były wicepremier Katalonii Oriol Junqueras i były szef regionalnego MSW Joaquim Forn.