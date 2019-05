Rafał Zawierucha pozdrawia z Cannes. "Lekcja aktorskiej wolności"





Rafał Zawierucha opowiedział o swoich emocjach w związku z premierą "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino. Aktor jest na festiwalu filmowym w Cannes, gdzie obraz amerykańskiego reżysera walczy o Złotą Palmę.

Premiera "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino na 72. festiwalu filmowym w Cannes zakończyła się owacją na stojąco. Rafał Zawierucha wcielił się w tej produkcji w rolę Romana Polańskiego.

- Dopiero wczoraj, po obejrzeniu filmu, uwierzyłem, że to się wydarzyło. Trochę się tym wzruszam, bo to są wielkie emocje, dużo radości, niedowierzania i wdzięczności za to, co mi się przydarzyło - mówił Zawierucha dzień po wtorkowej premierze w rozmowie z PAP.

Aktor wspomniał też chwilę, w której dowiedział się, że zagra u Tarantino.

- Pamiętam doskonale moment, gdy dostałem rolę. Popłakałem się. Zadzwoniłem do mamy i powiedziałem jej tylko, że wyjeżdżam do Hollywood, bo wtedy jeszcze nie mogłem zdradzić szczegółów - wspomina.

"Lekcja aktorskiej wolności"

- Dostałem od Quentina Tarantino dobrą lekcję aktorskiej wolności. By robić swoje, być przygotowanym na wszystko. To niezwykle rozwinęło moje skrzydła - powiedział w rozmowie z PAP. Pytany o przyszłość dodał, że chciałby "łączyć świat Hollywood z Polską".

Zawierucha przyznał też, że Roman Polański od dawna "był dla niego wzorcem".

- Wydaje mi się, że to święto dla Polaków i nas, filmowców, a dla polskich aktorów informacja, że warto iść po swoje i czekać na to, co ma się nam przydarzyć – podsumował aktor.



Wyświetl ten post na Instagramie. That was a dream to be here!!!! Big dream just happened !!!! Working with that Director it s really an honor I am so proud to be a part of Quentin Tarantino’s familly. Thank you! Balls to the wall #dziekuje #lovemyjob #me #quentintarantino #onceuponatimeinhollywood #romanpolanski #hollywood #losangeles #actor #lifeisbeautiful #experience #challengeaccepted #quentintarantino @quentintaranitno Post udostępniony przez Rafał Zawierucha (@rafal_zawierucha) Sie 27, 2018 o 10:02 PDT

Uściski z Cannes

W mediach społecznościowych aktor podziękował swoim fanom.

- Dzień dobry Cannes! Uściski z Lazurowego wybrzeża wysyłam każdemu z Was!

Dziękuję za piękne słowa i smsy! Za wsparcie!" - czytamy na Instagramie, gdzie Zawierucha na bieżąco relacjonuje swoją przygodę z Hollywood.



Wyświetl ten post na Instagramie. @onceinhollywood Dzień dobry Cannes! Uściski z Lazurowego wybrzeża wysyłam każdemu z Was! Dziękuję za piękne słowa i smsy ! Za wsparcie! Film widziałem! Ale nic wam o nim nie powiem Zapraszam już teraz na premiery na całym świecie @festivaldecannes #movie #lovemyjob #dreamscometrue My Dear Friends. I’m very thankful for believing in me and have You all by my side till this great moment. I’ve seen The Film but I’ll not spoiler anything to give You a chance for marvelous Tarantino experience in cinemas around the world. Love from French Riviera. #frenchriviera Post udostępniony przez Rafał Zawierucha (@rafal_zawierucha) Maj 22, 2019 o 3:21 PDT

"Pewnego razu... w Hollywood" na festiwalu w Cannes

Akcja "Pewnego razu... w Hollywood" rozgrywa się w 1969 r. Film opowiada o losach gwiazdy seriali Ricka Daltona (w tej roli Leonardo DiCaprio) oraz jego kolegi, kaskadera Cliffa Bootha (Brad Pitt), którzy chcą zrobić karierę w przemyśle filmowym. Mężczyźni próbują odnaleźć się w Hollywood, które zmieniło się od czasu ich młodości. Ich sąsiadami są Sharon Tate (Margot Robbie) i Roman Polański (Rafał Zawierucha).

Premiera filmu miała miejsce we wtorek 21 maja w Grand Theatre Lumiere. Pierwsze recenzje są entuzjastyczne. "Pewnego razu... w Hollywood" rywalizuje o Złotą Palmę z 20 filmami. Jury ogłosi werdykt 25 maja.

W Polsce film Tarantino wejdzie do kin 9 sierpnia – w 50. rocznicę zabójstwa żony Romana Polańskiego Sharon Tate przez członków sekty Charlesa Mansona.

"Zapraszam już teraz na premiery na całym świecie" - zachęca Zawierucha na Instagramie.

