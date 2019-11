Trzaskowski: nie będę kandydował w wyborach prezydenckich





»

Dojrzałość polega na tym, żeby wiedzieć, że można się skupić dobrze na jednym zadaniu - powiedział w "Faktach po Faktach" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który tłumaczył w programie swoją decyzję, aby nie ubiegać się w przyszłym roku o prezydenturę. - Gdybym się zdecydował, żeby w tych wyborach uczestniczyć i udałoby mi się wygrać, to moje ukochane miasto trafiłoby w ręce komisarza z PiS-u, a na to nie można pozwolić - zaznaczył.

Z najnowszego sondażu dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że najtrudniejszym rywalem dla Andrzeja Dudy w ewentualnej drugiej turze przyszłorocznych wyborów prezydenckich byłaby Małgorzata Kidawa-Błońska. Sondaż dał także szanse Trzaskowskiemu, który uzyskał lepszy wynik od lidera Wiosny Roberta Biedronia.

"Mamy kandydatkę, która otrzymała największe poparcie społeczne w kraju" W sytuacji, kiedy... czytaj dalej » Sam Trzaskowski w "Faktach po "Faktach" powiedział, że nie zamierza startować w przyszłorocznych wyborach.

"Zdecydowałem się na pewną umowę"

- Od wielu, wielu miesięcy koncentruję się na Warszawie, w związku z tym nie będę startował na kandydata opozycji w tych wyborach. Dojrzałość polega na tym, żeby wiedzieć, że można się skupić dobrze na jednym zadaniu - powiedział.



Jak tłumaczył, "bardzo trudno byłoby prowadzić kampanię wyborczą przez sześć miesięcy, będąc prezydentem stołecznego miasta".



Na uwagę, że w Polsce były przypadki, kiedy prezydent Warszawy zostawał prezydentem Polski, Trzaskowski odparł, że "dzisiaj rzeczywistość jest zupełnie inna". - My musimy te wybory wygrać i jest parę osób po stronie opozycyjnej, które mają na to szanse - dodał.



- Gdybym się zdecydował, żeby w tych wyborach uczestniczyć i udałoby mi się wygrać, to moje ukochane miasto trafiłoby w ręce komisarza z PiS-u, a na to nie można pozwolić - mówił Trzaskowski.

"Opozycja wygra" wybory prezydenckie? "Pycha kroczy przed upadkiem" Wiemy, kiedy... czytaj dalej » Jak mówił, "zdecydował się na pewną umowę z warszawiankami i warszawianami".

- Zostałem rok temu wybrany na prezydenta Warszawy, chcę zrealizować swój program, uważam, że jest to niesamowite wyzwanie, które daje mi mnóstwo energii i satysfakcji i chcę to wyzwanie doprowadzić do końca - tłumaczył.

"Ludzie z klasą są polskiej polityce potrzebni"

Trzaskowski zapytany nie o przyszłoroczne, a o jeszcze kolejne wybory odpowiedział, że niczego nie wyklucza.

Powracając do tematu wyborów w 2020 roku, wyraził nadzieję, że wygra polityk opozycji. W jego ocenie, największe szanse zwycięstwo z prezydentem Andrzejem Dudą ma Małgorzata Kidawa-Błońska.



- Ma największe szanse, żeby przekonać do siebie Polki i Polaków. Jest osobą o niebywałym doświadczeniu, jest osobą koncyliacyjną, a przede wszystkim ma niebywałą klasę, a teraz na scenie politycznej ta klasa jest czymś decydującym - przekonywał.

- Ludzie z klasą, z przekonaniem, z wiarygodnością są strasznie polskiej polityce potrzebni - dodał. Trzaskowski podkreślił, że ma nadzieję, że jeśli wygra kandydat opozycji, to będzie rządził dwie kadencje.

Oglądaj Wideo: tvn24 Trzaskowski: ludzie z klasą, z przekonaniem, z wiarygodnością są polskiej polityce potrzebni

Źródło: tvn24.pl Andrzej Duda kontra Rafał Trzaskowski. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24