Trzaskowski: Tusk nie wróci wcześniej, by stanąć na czele opozycji

Protasiewicz: szansa na start Tuska w wyborach to "50 na 50"

Video: tvn24

07.01 | Protasiewicz odniósł się też w "Rozmowie Piaseckiego" do ewentualnego powrotu do polskiej polityki szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska i jego startu w wyborach prezydenckich w 2020 roku. - Na pewno będzie wspierał wszystkie inicjatywy, które służą do tego, żeby zwiększyć szansę pokonania PiS - wskazywał.

